Ne, Kirk ni bil dober človek

Sobotna priloga je 11. oktobra v rubriki PP 29 prinesla odziv bralca. V njem avtor primerja nedavno umorjenega Charlieja Kirka z Martinom Luthrom Kingom, saj »tako Kirk kot Luther zagovarjata prednost ljubezni pred sovraštvom«.

Da to nedvomno velja za Kinga, se najbrž strinjamo vsi. Za Kirka pa nikakor ne. Kolikor je zagovarjal prednost ljubezni pred sovraštvom, jo je zgolj med sebi enakimi, torej belimi kristjani in konservativni ideologiji zavezanimi posamezniki.

Sicer pa je širil sovraštvo do praktično vsej drugačnih. Do črnih pilotov (ko vidim črnega pilota, se vprašam, ali je kvalificiran), črnih žensk (črnke nimajo dovolj možganske kapacitete, da bi jih jemali resno, in morajo zato, da bi jih jemali resno, ukrasti delovna mesta belkam), levičarjev (morali bi jim prepovedati, da se preselijo v rdeče, to je republikanske države), pripadnikov drugih veroizpovedi (morali bi ukiniti versko svobodo) in homoseksualcev (citiral je biblijo, ki zanje priporoča kamenjanje do smrti).

Enačenje Charlieja Kirka in Martina Luthra Kinga je huda žalitev spomina na Kinga.

Bogdan Biščak, Ljubljana.

