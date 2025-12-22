  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Ne nasedajmo strašenju

    Opozicije so za to, da opozarjajo na nepravilnosti. Naša opozicija je pri tem unikatna, opozarja na napake, ki bi jih lahko odpravila sama.
    Razumljivo je, da bodo sedaj vsi streljali z vsemi topovi, da bi Golobu onemogočili ponovni prevzem vlade. Na nas volivcih pa je, da presodimo o relevantnosti teh kritik in napadov. FOTO: Leon Vidic
    Razumljivo je, da bodo sedaj vsi streljali z vsemi topovi, da bi Golobu onemogočili ponovni prevzem vlade. Na nas volivcih pa je, da presodimo o relevantnosti teh kritik in napadov. FOTO: Leon Vidic
    Milan Januška
    22. 12. 2025 | 05:00
    4:50
    Referendum, ki je zavrnil zakon o evtanaziji, je deležen različnih komentarjev. Zame so referendum dobili tisti, ki niso sposobni dojeti vsebine evtanazije. Raje verjamejo nekaterim konservativnim zdravnikom in cerkvenim pridigarjem kot pa stvarnosti, ki jo lahko doživijo tudi sami. Se ne čudim, še danes tudi mnogi izobraženci ne verjamejo v Darwinovo evolucijo, raje v kreacionizem, podobno je z evtanazijo, ki je še mnogo let ljudje ne bodo sprejeli.

    image_alt
    Pomoč pri samomoru je država naprtila zdravstvenemu sistemu

    Kar pa me moti pri mnogih modrovanjih na ta račun, je, da že pripisujejo zmago desnih na prihodnjih volitvah, kar seveda ni res. Je pa to reklama za tiste, ki se še niso odločili, koga bodo volili. Tudi umoru v Novem mestu pripisujejo, da gre v prid desnim; kako pritlehno je umor uporabljati za reklamo. Ta vlada je to eskalacijo v Novem mestu izrabila, da je končno uvedla zakon, ki bi moral biti narejen že davno prej. Že davno bi ga lahko uvedle vse vlade doslej, tudi Janševe.

    image_alt
    Pripor za drugega osumljenega za smrt Aleša Šutarja

    Opozicije so v demokracijah za to, da gledajo vladajočim pod prste in opozarjajo na nepravilnosti, kar je prav. Naša opozicija je pri tem unikatna, opozarja na napake, ki bi jih lahko odpravila sama, ko je bila na oblasti. Potencira in straši ljudi, da bomo propadli, če bomo ponovno volili to vlado. Omalovažuje dosežke te vlade, ki jih ni malo. Mednarodne ankete dokazujejo, da ta vlada dela relativno dobro.

    Sedaj, ko se pojavljajo nove stranke z novimi liderji, ki se bodo pred volitvami trudili, da bi nadomestili Goloba, se sprašujem, ali je to res potrebno. Nobeden od novih liderjev me s svojim programom še ni prepričal, da bo boljši. Zakaj bi po vsej sili iskali drugega, še nepreizkušenega, ko pa imamo Goloba s kar nekaj izkušnjami. Res, da je pri svojem delu delal tudi napake in je nekatere tudi priznal, kar je odlika, ki je ne zmorejo vsi.

    image_alt
    Robert Golob: Ruska sredstva so najboljše orodje EU

    Ne nagovarjam tistih 20 odstotkov volivcev, ki so že opredeljeni, čeravno ne bi škodilo, da tudi oni premislijo o svoji odločitvi, nagovarjam tiste zavedne Slovence, ki so se sposobni resno zamisliti in dati na tehtnico vse dosežke te vlade, kot tudi neizpolnjene obljube, in se potem odločiti, koga bodo volili. Razumljivo je, da bodo sedaj vsi streljali z vsemi topovi, da bi Golobu onemogočili ponovni prevzem vlade. Na nas volivcih pa je, da presodimo o relevantnosti teh kritik in napadov.

    Ta vlada ni nikoli uporabila vodnega topa, solzivca in nasilja proti državljanom, kot je to storila Janševa vlada oktobra 2021, ne pozabimo tega. Ne pozabimo, da je Janša naklonjen militarizaciji, ki nikoli ne prinaša nič dobrega. Ne pozabimo, da Janša omalovažuje NOB in ščiti izdajstva. Lojze Peterle je v Odmevih 5. decembra omenjal, da mu je žal, da se dogaja omalovaževanje osamosvojitve. Ni res, osamosvojitev je hvalevredna in je ne smemo pozabiti. Res pa je, da je ne častimo, kot bi radi vi, samozvani osamosvojitelji. Predvsem vi potvarjate zgodovino in jo prikrojujete sebi v prid. Za osamosvojitev Slovenije smo bili zavedni Slovenci zato, da bi živeli, kot se za ljudi spodobi, ne pa, da bi se hvalili z zaslugami, kot to počnete vi in s tem vnašate nemir med državljane.

    image_alt
    Mit nas deli, ne osvobaja

    Mene skrbi, ker vi ne priznavate NOB. Že dostikrat je bilo povedano, če ne bi bilo NOB, tudi osamosvojitve Slovenije ne bi bilo. Ne pozabimo na vse Janševe afere, ki so zastarale, na primer Patria. Ne pozabimo, da je bil nekoč Janša pravoveren komunist, kasneje pa se je zlizal s Cerkvijo, predvsem zaradi glasov. Ne pozabimo, da Janša menja obraz, s katerim mnoge zavaja.

    Jaz vsega naštetega nisem in ne bom pozabil, zato mi ni vseeno, kdo mi bo vladal.

    ***

    Milan Januška, Slovenj Gradec.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

     

     

