Medtem ko so v srbskih medijih skoraj tekmovali, kdo bo bolj ogorčen zaradi Thompsonovega koncerta, je eden najbogatejših Srbov odločno spregovoril v smeri sodelovanja in sprave. V pogovorni oddaji, ki jo vodi dolgoletni novinar Marić, je izrekel besede, ki kažejo pogum za plavanje proti toku.

Bogoljub Karić je dejal: »Naši sosedje (sosednje države), to so naši bratje. Samo bratje in prijatelji, nič drugače. S Hrvati je sicer bolje, da jim rečemo – prijatelji. Če jim rečemo bratje, jih to spomni na kri in genetiko, pa jih to jezi; bolje le prijatelji. Z Bošnjaki in tudi z Albanci smo bratje. Nobenega razloga ni, da mi (Srbi), kot vodilna država v tem delu regije in Evrope, da ne bi bili partnerji z vsemi in da jim ne bi ponudili obeh rok. Marsikaj je lahko moteče – takih Thompsonov bo lahko tisoč, vselej bodo lahko, tudi naši Thompsoni bodo. Pustimo vse to tistim, ki se ukvarjajo s kulturo. Ni prav, da se politika ukvarja s tem in da gremo prek Thompsona proti vsej Hrvaški. Karkoli si že kdo misli. Ali da bi šli prek mene (če sem se jim zameril, op. T. G.) proti celi Srbiji. Truditi se moramo, da ustvarjamo prijateljstvo. Le tako bomo hkrati največ naredili za nas, za Srbe.«

Mar ni, kot da bi spregovoril Prešeren: »Ne vrag, le sosed bo mejak!«

Navsezadnje tudi Francija in Nemčija potrjujeta, da Karić ni sanjač. Državi, ki sta druga drugo imeli za »vraga«, sta sčasoma postali tako prijateljski, da je morebitni spopad med njima nepredstavljiv. Bi kaj takega lahko dosegli tudi na Balkanu?

Najbrž bi šlo, če bi več ljudi razmišljalo v smislu bratstva in prijateljstva. Zelo majhen kamenček je prispevala tudi Škofijska klasična gimnazija iz Ljubljane, ki je več let gostila mlade iz Varaždina in dveh srbskih mest, Novega Sada in Kragujevca. Poletni fizikalni tabor je mlade iz treh držav namenoma povezal v mešane raziskovalne dvojice, ki so skupaj odkrivale skrivnosti fizike, popoldneve pa preživljale ob športnem druženju.

Če človek samo pomisli, koliko takih srečanj bi omogočil denar za en sam tank, kaj šele lovsko letalo … Težko se je znebiti misli, da bi takšna druženja dolgoročno utrjevala mir bolj kot orožje – pa čeprav se ga pospremi z besedami, da je potrebno zgolj za odvračanje morebitnega napada.

***

Tine Golež,

Preserje pri Radomljah