Nekateri zdravniki slepi za tiho trpljenje mnogih, ki živijo v strahu

V niz odzivov, ki so sledili članku onkologa Matjaža Zwittra, vodji skupine za zadnjo prenovo »Kodeksa zdravniške etike« (2016), se je 18. avgusta vključila tudi onkologinja Josipina Ana Červenk, ustanoviteljica in dolgoletna vodja prvega oddelka za paliativno obravnavo v Sloveniji. Zlasti, zapiše, jo je zmotilo oglašanje njenega kolega 19. julija. V njem Zwitter ponovi eno od znanih tez zdravnikov nasprotnikov pomoči pri prostovoljnem umrtju, da »dokler ne bo vsakemu brez čakanja dostopna brezplačna dobra paliativna oskrba, bo ta zakon (ZPPKŽ, op. I. P.) na široko odpiral vrata za zlorabe«.

Josipina Ana Červenk v zapisu komentira omenjeno stališče. »Ko sem leta 2008 vložila vlogo za nov program paliativne oskrbe, je bila ta brez zadržkov zavrnjena. Le dejstvo, da smo nato pridobili mednarodno priznanje za center odličnosti, je rešilo program in omogočilo njegov nadaljnji razvoj. In prav ta paliativna oskrba, ki je bila nekoč od slovenske zdravniške stroke spregledana ali celo zavrnjena, se danes navaja kot eden glavnih razlogov za odlašanje z uvedbo novega, prav tako nujnega in humanega procesa v slovensko zdravstvo. To me kot zdravnico in človeka globoko žalosti.«

Če zdravnike, ki razvito paliativno zdravstvo postavljajo kot pogoj za uveljavitev pomoči pri umrtju, vprašaš, zakaj naša paliativa ni bolj razvita, pokažejo s prstom na politiko. Pričevanje začetnice paliativne oskrbe v Sloveniji trdi drugače: da zdravnikom ni bilo mar za razvoj paliative, ki so jo »spregledali ali celo zavračali«, in da je imamo, kolikor je imamo, ker je njeno vztrajanje podprla EU. Odsotnosti podpore razvoju paliativne medicine, ki ga Josipina Ana​ Červenk očita kolegom, pridruži še en očitek: zdravniki, ki so doslej potiskali paliativno medicino v kot, jo zdaj postavljajo kot pogoj za sprejemljivost ZPPKŽ.

V dosedanji razpravi so zdravniki – tudi Zwitter – pogosto trdili, da je ZPPKŽ napisan le za peščico tistih, ki bodo pravico do pomoči uveljavili. Takšna ocena je slepa za tiho trpljenje mnogih, ki živijo v strahu, da bodo na koncu življenja neznosno trpeli bodisi oni sami bodisi njihovi dragi. Uzakonitev pravice do pomoči pri umrtju učinkovito lajša strah (ki je trpljenje) tej široki skupini ljudi. Če bi bilo drugače, ne bi bilo široke referendumske podpore ZPPKŽ.

Prikazana ozkogleda zdravniška ocena trpljenja je v sozvočju s pričevanjem Josipine Ane Červenk in ga okrepi. Skupno paliativno naravnani medicini in pravici do pomoči pri umrtju je namreč prednostna skrb za uveljavljanje bolnikove volje ob koncu življenja in za zmanjšanje trpljenja. Obe uveljavljata bolnikov osebni pogled na lastno zdravje kot prednostnega, ponujata alternativo paternalističnemu odločanju zdravnikov in ga omejujeta.

Da zdravnik, ki pred leti ni podpiral razvoja paliativne oskrbe, danes ne podpira ZPPKŽ, zato ne preseneča. Prednostna samoodločba bolnika pač ni nekaj, kar bi intimno podpiral. Zagovornikom ZPPKŽ nam je ob tem lahko v tolažbo upanje, da bo ta zdravnik kdaj v prihodnje morda postavljal vsakomur dostopno dobro pomoč pri prostovoljnem umrtju kot pogoj za uzakonitev kakšne nove bolnikove pravice.

Igor Pribac, soavtor ZPPKŽ