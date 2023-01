Neopredeljen ali izbrisan ...

Žali me novorek Ministrstva RS za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), s katerim hočeta odgovornost za lastno nesposobnost prevaliti na zavarovance.

Za svojega osebnega zdravnika sem se »opredelil« že pred desetletji, 1. decembra 2022 pa sem od ZZZS prejel lakonsko obvestilo, da ga nimam več in naj se sam pobrigam za drugega. Po mojem mnenju sem izbrisan, nikakor »neopredeljen«.

Namesto da si ministrstvo in ZZZS izmišljujeta nove izraze, naj počneta tisto, za kar smo zavarovanci plačali velike denarje: dostop do kvalitetnih in pravočasnih zdravstvenih storitev.