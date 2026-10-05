»Neskončno butasti ali pokvarjeni do obisti«

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

Gospa Mojca Škrinjar, državna sekretarka, oglašam se kot državljanka Republike Slovenije, pedagoginja in političarka. Vznemiril in užalostil me je vaš zapis, ki sem ga zasledila na facebooku, v katerem ste protestnike in protestnice pri odprtju izraelskega veleposlaništva označili za »neskončno butaste ali pokvarjene do obisti« ter jim naložili sram, ker »nadaljujejo paradigmo vzornikov iz Slovenije državljanske vojne 1941–1945«.

Kritike protestov niste argumentirali, temveč ste se poslužili žaljivk in pavšalizicije ter uporabili zgodovinsko in politično zelo obremenjeno primerjavo, ki ni vsebinski argument, temveč priložnost za diskreditacijo in dodatno delitev slovenskega naroda. Izrazi in ton so neprimerni tudi zato, ker so bili med udeleženci protesta, poleg večine mladih, akademiki, poslanci, nekdanji predsednik, igralci, za katere bi težko uporabili omenjene izraze. Nestrinjanje z vladno zunanjo politiko enačiti s težkimi moralnimi in zgodovinskimi očitki je nevarna retorična poteza v vsaki demokraciji, s čimer se dodatno poglablja polarizacija, namesto da bi se spodbujala vsebinska razprava o realnih dilemah slovenske zunanje politike do Izraela.

Pišem pa vam predvsem zato, ker zasedate javno funkcijo na področju vzgoje in izobraževanja, kjer se od funkcionarjev pričakuje zadržanost in predvsem zgled v javnem nastopanju ter seveda primeren besednjak, tudi če se oglašajo zasebno. Kako naj učitelj uči o strpnosti, spoštovanju, empatiji, argumentirani razpravi in kulturi govora, ko visoka funkcionarka, ki soodloča o vzgoji in izobraževanju otrok, žali državljane?

Označevanje ljudi, ki protestirajo in s tem uveljavljajo ustavno pravico do javnega zbiranja in izražanja mnenja, za neumne, je hkrati tudi spodkopavanje zaupanja v institucije ne glede na to, na kateri strani vsebinskega vprašanja nekdo stoji. Je bil tudi to vaš namen in gre za premišljeno politično komunikacijo? To bi me skrbelo še bolj! Neprimerne izraze o neumnosti tistih, ki zbiramo podpise, ker nasprotujemo nekaterim odločitvam vlade, smo slišali tudi od drugih članov vlade, zato se sprašujem, ali postajata tovrstna retorika in označevanje drugače mislečih del političnega nastopanja sedanje vlade.

Zato obsojam vaš žaljivi in nesprejemljivi zapis ter pričakujem, da boste kot državna sekretarka v prihodnje poskrbeli za zgledno komunikacijo in primerne učne vsebine, ki bodo omogočale celovit razvoj naših otrok in mladostnikov in pogoje, da se bodo lahko uresničile.

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Jadranka Šturm Kocjan, Koper.

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.