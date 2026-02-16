Neto pokojnina ni več moja lastnina

Je, če mi jo vzame tatič iz žepa, je, če mi jo vzame država, ni, ko gre za prispevek za dolgotrajno oskrbo. Jaz sem v obeh primerih oškodovan.

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ki zavezuje tudi Slovenijo, določa: »Vsakdo ima pravico imeti v posesti svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z njo razpolagati in jo komu zapustiti. Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno korist v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le proti pravični in pravočasni odškodnini za njeno izgubo.«

Po Ustavi RS bi prav država morala ščititi lastnino državljanov. Saj jo, vendar le, če ne gre za državo. Organi pregona tatu preganjajo, če mi je lastnina z zakonom odvzeta, pa ne. Zakaj sprenevedanje – meni je lastnina odtujena v obeh primerih?

In še: Po ustavi nam je tudi enakost pred zakonom zagotovljena. Pa je to res? Nekateri prispevek plačujejo iz bruto plače, mi upokojenci pa iz neto pokojnine. Smo res enaki?

***

Marjan Burja, dipl. oec. v pokoju, Kranj.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.