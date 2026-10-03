Nevarna stolpnica nasproti parlamenta

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Avtor članka, arhitekt Aleš Vrhovec, gleda na Trg republike z občudovanjem, saj je avtor celote arhitekt Edvard Ravnikar (1907– 1993), ki je diplomiral pri Plečniku in se izpopolnjeval pri Le Corbusieru. Pri tem pa opozarja, da ta izredna mojstrovina ni več v slovenski lasti: ne trg ne podzemlje pod njim. Predlaga, da se izvede forenzični pregled pogodb o prenosu lastništva. Domneva celo, da novi lastniki sploh niso vedeli, da se nepremičnina nahaja nasproti slovenskega parlamenta. Tu naj dodam še nekaj iz »žabje perspektive«: v bančni stolpnici sem presedela mojih zadnjih 15 let delovne dobe. Žal moram reči, da pri tej stavbi arhitekt ni imel sreče. Zgradba je izredno ...