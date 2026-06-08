Nezanesljiv evropski partner za obrambo

V petek, 22. maja, se je končalo zasedanje zunanjih ministrov Nata kot priprava na vrh zavezništva, ki bo julija v Turčiji. Krepitev zavezništva s petodstotnim deležem proračuna za obrambo, od katerega je 3,5 odstotka namenjenega vojski do leta 2035, je osrednja tema pregleda zavez držav članic, sprejetih v Haagu lani.

Iz poročila generalnega sekretarja je razviden povzetek poročila Slovenije, da smo lani dosegli 2,02 odstotka BDP obrambnih izdatkov, kar je bistven skok iz leta 2024, ko smo dosegli 1,37 odstotka. Nobena številka ali državni slovenski dokument ne odraža sprejetih zavez. Isti diplomati in obrambni predstavniki že od leta 2014 tvorno sodelujejo pri oblikovanju slovenskih resolucij o splošnih programih razvoja Slovenske vojske.

V zadnjih štirih letih smo sprejeli tri resolucije, od tega dve do leta 2040. Zasedanja zunanjih ministrov se je udeležil veleposlanik pri Natu, ki je to dolžnost opravljal že leta 2014, ko smo se v Wellsu zavezali, da bomo v desetih letih dosegli dva odstotka BDP obrambnih izdatkov do 2024. Ponovno je veleposlanik v zavezništvu, ko smo v Haagu sprejeli obvezo doseganja petih odstotkov BDP, namenjenih obrambi. Bil je tudi državni sekretar pri nekdanjem predsedniku vlade, zadolžen za Nato, ko smo se v Vilni leta 2023 zavezali za najmanj dva odstotka BDP za obrambo in najmanj 20 odstotkov obrambnega proračuna za opremo in razvoj. Videti je, da stare metode novih problemov ne rešujejo.

Pregled zavezništva bo verjetno pokazal, da nam v resnici manjka 320 milijonov za dosego dogovorjenega cilja, kar izpostavlja tudi nekdanji minister za obrambo, ko prostodušno pove, da smo jih namenili cestam in železnicam ter infrastrukturi, kar ni skladno s sprejeto definicijo obrambnih investicij zavezništva v začetku petdesetih let. Zakaj diplomacija in obrambni predstavniki niso zmožni razložiti domačim strokovnjakom, da so obrambne investicije po dogovoru v zavezništvu namenjene osrednjim obrambnim potrebam države in ciljem zmogljivosti zavezništva, ostaja skrivnost.

Verodostojnost države je postavljena v ospredje v trenutku, ko so varnostne razmere, predvsem za Evropo, izpostavljene večjim tveganjem. Zakaj ne povemo, kot verodostojen partner, da nismo sposobni tolikšnih investicij oziroma da menimo, da niso potrebne? Morda pa še nismo izračunali potreb, saj zadnja resolucija kar za štirikrat povečuje obseg Slovenske vojske in pravzaprav zahteva ponovno uvedbo oblike služenja vojaškega roka. Po zadnjih številkah popolnjenosti Slovenske vojske bomo spet poslušali, da smo nezadostno pripravljeni za vojno, ker so prostorske enote, ki temeljijo na rezervi, prazne.

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Ivan Mikuž, Ljubljana.

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