Kako ni sram obnašanja naših najbolj kričečih politikov, ki s svojo primitivno aroganco uničujejo državni razvoj? To ni več demokracija, je strankokracija in bedarija. Znano je, če se v družini kregajo vse počez in lajajo drug na drugega, takšna družina je v razsulu. Enako je z državno družino. Politike volimo zato, da kot trezni vozniki peljejo naš državni voz čim bolj varno in uspešno naprej. Volivci smo pri tem le v vlogi potnikov.

Kako uspešni pri tem so lahko aktualni vozniki, ko pa jih bivši vozniki, ki so jih potniki zaradi slabe vožnje že diskvalificirali, zdaj primitivno in prostaško motijo pri zahtevnem opravilu? Ne gre samo za obračun med sedanjimi in bivšimi vozniki, tu gre predvsem za varnost in življenje potnikov, ki iz dneva v dan poslušajo poraženi primitivizem. Potniki pri vsem tem vsakodnevnem bedastem in zlobnem obmetavanju postajajo vse bolj živčni in nesrečni, kajti to je strup, ki jim uničuje srečno življenje tako pri delu kot pri počitku.

To politično anomalijo smo z družino že primerjali. Lahko jo primerjajmo tudi s športom. Kako bi uživali športne uspehe, če bi predvsem poslušali, kako bivši povprečni športniki zdaj blatijo rezultate uspešnejših športnikov. To preprosto ne gre, ker je skregano z etiko. Še bolj škodljivo je tako nizkotno politično obnašanje za vzgojo naših mladih generacij. Ti se bodo razdelili v posnemovalce slabe politike, češ, dovoljeno je vse, če si le upaš, in v kritike te politike. Kaj je rezultat vsega tega? Nesrečne generacije, ki v razvoju zaradi medsebojnega izčrpavanja stagnirajo.

Kdo lahko reši to stanje? Verjetno samo referendum, ki naj uzakoni, da se tako vedenje v politiki izkorenini. Kako? Poražene stranke začasno izgubijo status poslancev! Kdo bo nadziral vladajočo stranko? Referendum, ki lahko ob hudih anomalijah razpiše nove volitve! Kdo bo nadziral število referendumov? Vprašajmo umetno inteligenco, a ne Putina ali Trumpa ...

Vinko Korošak, Šempeter pri Gorici

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.