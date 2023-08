NLB pa nič!

Pred dnevi smo se seznanili z novico, da je NLB pri svojem letošnjem poslovanju dosegla velik dobiček, ki dosega kar nekaj sto milijonov evrov. Izvedeli smo tudi, da se bodo delile lepe dividende, samo mislimo pa si lahko, kolikšni bodo dohodki in dobički vodilnih v banki.

Ampak če je pri tem kdo pomislil, da bodo končno prišli s poplačilom med komitente NLB tudi podrejeni obvezničarji in delničarji, ki so jih pred desetimi leti razlastili in jim pobrali ves denar, ki so ga imeli v banki, se je uštel. Nanje pri razdelitvi bančnega dobička očitno ni pomislil nihče.

Pred nekaj meseci je Delo objavilo intervju novinarke Suzane Kos z Bogomirjem Kovačem, ki je izjavil: »Predvsem je neodgovorno, poslovno in družbeno, in tudi osebno, še posebno če smo v tem primeru na meji (ne)zakonitega ravnanja in z vidika višine plačila v absolutno ekscesnem območju sprejemljivih plačil, predvsem z etičnega vidika.« (Ekscesne pogodbe niso v interesu družbe, Delo, 4. februarja). V istem intervjuju je Bogomir Kovač izjavil tudi, da »bi veljalo v imenu istih korporativnih kodeksov in zakonskih pogodbenih zavez presekati gordijski vozel razlaščenih komitentov. Ti so namreč imeli pogodbe z NLB in ne z Banko Slovenije ali ECB, vlado ali evropsko komisijo v Bruslju. In če danes delimo dobičke banke, tudi za plače uprav, bi bilo treba najprej poravnati stare obveznosti.«

Gospod Brodnjak, čakamo na vaš odgovor!