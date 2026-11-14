Normalna država od državljanov ne zahteva ljubezni, le spoštovanje zakonov

Premier je v zadnjem času večkrat omenil državljane, katerih »intimna opcija« ni bila osamosvojitev Slovenije, a so ostali državljani osamosvojene Slovenije. »Intimna opcija« pomeni, da v svojem srcu niso bili in niso iskreno predani ideji osamosvojitve; samostojne države, ki avtonomno in suvereno vzpostavlja svoj politični režim. Čemu je potrebna iskrena predanost? Tisti, ki ni srčno predan, za katerega osamosvojitev ni bila »intimna opcija«, je z vidika obrambe države potencialna »peta kolona«, notranji sovražnik, ki bo ob priliki nastopil proti nam, ki nam je osamosvojitev »intimna opcija«. Zato je treba te ljudi imeti pred očmi, jih nadzorovati ali pa izločiti iz države. Ni pametno čakati, da bodo z dejanji začeli rušiti »našo« Slovenijo, državo, ki smo jo mi osamosvojili; pametneje ...