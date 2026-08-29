Normativi so eden ključnih vzrokov za slabšo dostopnost zdravstva

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. V Sobotni prilogi je bilo objavljeno zanimivo razmišljanje novinarja Karla Lipnika. Zelo cenim njegove prispevke, všeč mi je njegova nevtralna drža, ki je danes vse večja redkost in vrednota. V kolumni razmišlja o težavah v zdravstvu, ki so že »preveč let« prisotne v naši državi, pa se žal, kljub obljubam in zavezam vseh vlad, ne rešijo. Velik poudarek je na organizaciji primarnega zdravstva, zlasti izbira osebnega zdravnika, ki ga številni državljani neuspešno iščejo tudi več let. Lepo je poudarjena resnica, da »je bil slovenski zdravstveni sistem pred četrt stoletja bolj dostopen prebivalcem kot sedaj« ter da »ključna težava v zdravstvu ni kadrovska, ampak ...