Nova Potemkinova vas?

Ob javnem ustoličenju novega generalnega direktorja policije so predstavniki medijev postavili nekatera neprijetna vprašanja tako ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju kot novo imenovanemu generalnemu direktorju policije Senadu Jušiću. Oba sta se izognila neposrednemu odgovoru, pač pa sta oba dejansko omenila, da je odgovore treba poiskati na uradniškem svetu.

Naj osvežim spomin: uradniški svet je bil ustanovljen, da bi poskrbel za zaposlovanje ustreznih strokovnjakov in preprečil zaposlovanje po političnih in prijateljskih zvezah. Zato bi uradniškemu svetu rad postavil dve vprašanji. Kako to, da za tako pomembno in občutljivo funkcijo ni postavil kriterija, da je za tako funkcijo primeren le kandidat, ki ji brez vseh pomislekov ustreza, saj so mediji poročali, da obstajajo resni pomisleki? Drugo vprašanje je: Za to funkcijo sta bila dva kandidata. Po katerih kriterijih je uradniški svet ugotovil, da je Senad Jušić bolj primeren? Verjamem, da so člani uradniškega sveta tako strokovno usposobljeni, da znajo ustrezno opravljati svoje delo. Bolj verjetno se zdi, da je na njihovo odločitev vplival »boter iz ozadja«. To pomeni, da uradniški svet ne more kvalificirano opravljati svojega dela. To je podoben položaj, v kakršnem se je znašla kadrovska komisija Pahorjeve vlade, ki jo je vodil dr. Bogomir Kovač, ko je ugotovila, da vlada ne sprejema njihovih predlogov. Zato so odstopili. Ali ni nastopil čas, da to stori tudi sedanji uradniški svet v opomin, da se tako ne dela?

Sicer pa čudni zapleti v zvezi z ministrstvom za notranje zadeve in vodstvom policije potekajo že vse od nastopa sedanje vlade. Zdaj, ob imenovanju novega generalnega direktorja Policije, je bila priložnost, da se delno popravijo napake, ki so bile napravljene takrat. Toda predsednik vlade Robert Golob tega ni zmogel.