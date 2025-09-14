Nova vera v zaostalost

Čudi me, da strokovnjak na področju poznavanja človeka, njegovih navad in obnašanja, misli, da smo ljudje, ki živimo v hribih, res tako neumni in naivni, da se bojimo kidanja snega na sončnih panelih. Da se ne znamo ogrevati drugače kakor s surovimi drvmi, ki jih mečemo v starinske in dotrajane peči.

Hribovci tudi nismo proti vetrnim elektrarnam, izjeme so možne tudi tu. Naša kmečka pamet ve, da slovenske ptice niso tako neumne, da bi se brezglavo zaletavale v ovire, ki jih je postavil človek. To je bilo lepo in zelo poučno prikazano na odprtju Puhovega mostu na Ptuju, ko so iz velike kletke izpustili jato ptic, pa se nobena ni zaletela v ograjo mostu, ki je bila do tedaj pri »čuvajih ptic« sporna!

V času vročih debat, ali postaviti vetrno elektrarno na Volovji rebri, sem bil na šolanju v danski tovarni, ki izdeluje stroje za lesno biomaso. Bili smo iz različnih držav. Pa sem enkrat po koncu predavanj vprašal predavatelja, ali imajo na Danskem kaj težav s pticami v okolici vetrnih elektrarn, glede na ogromno število le-teh. Začudeno me je pogledal, nato pa me je vprašal, od kod prihajam. Ko sem odgovoril, da iz Slovenije, me tudi pogledal ni več, kaj šele, da bi mi odgovoril. Da sem se prepričal, sem se odpeljal do ene vetrnice, preplezal ograjo in iskal mrtve ptice. Niti ene nisem našel.

Sem v šestdesetem letu življenja, v majhni hribovski vasi živim od rojstva. Vsem, ki to berete, jasno in glasno povem, da brez zdrave kmečke pameti hribovskega podeželja že zdavnaj ne bi bilo več! Je treba biti zelo odprte glave, pameten in preudaren, da kot hribovec lahko preživiš. Zelo dobro moramo poznati naravo, domače živali, pa tudi divje, ki nam stalno povzročajo škodo. Pa se najdejo samooklicani modreci, ki bi nas še kazensko preganjali, ker nam je volk poklal ovce – menda jih nismo dovolj varovali!

Pa tudi cepiva nam niso škodljiva! Upam si trditi, da je bilo cepljenih najmanj 90 odstotkov prebivalcev naše vasi, ljudje so v večini upoštevali stroko.

Tudi na drva se seveda spoznamo. V glavnem imamo sodobne peči na podpih, z zelo dobrim izkoristkom. Naša kmečka pamet že dolgo ve, da so samo suha drva primerna za kurjavo, porabi se jih manj, dima pa ni, nikakor pa ne »mastnega«, kot navaja avtor prispevka. Pa tudi naše gospodinje pečejo kruh doma, to pa s surovimi drvmi nikakor ne gre.

V naši hiši je 2500-litrski zalogovnik tople vode in smo v dobro izolirani dvostanovanjski hiši z novimi okni peč kurili vsak drugi dan. Pred nekaj leti smo šli na ogrevanje z bio sondo in toplotno črpalko, strošek ogrevanja in sanitarne vode za eno koledarsko leto je znašal 480 evrov. Montirali smo sončne panele, sedaj tudi tega stroška ni več. Smo v sistemu letnega obračuna električne energije. Elektrarna je proizvedla 14,3 MWh, porabljenih je bilo 8 MWh. Tu moja kmečka pamet ne dojame, zakaj nimamo viška energije plačanega in se nekdo okorišča z njo. V naši vasi nas je kar nekaj, ki imamo lastno oskrbo z elektriko, torej nismo zaostali, poslušamo strokovnjake, gremo v korak s časom.

In tudi nove traktorje, menda prevelike, kupujemo, ki so proizvedeni po najnovejših standardih in predpisih. Seveda jih tudi uporabljamo, brez njih danes ni več mogoče kmetovati. Malokdo pa ve, kolikšni so stroški vzdrževanja in seveda nakupa takšne tehnologije. Tudi tu gremo v korak s časom!

Kar pa se politike tiče, je res, da že dolgo ne verjamemo nikomur več. Občutek imamo, da v glavnem ti, od ljudstva izvoljeni, ni važno, ali so levi ali desni, mogoče nekje vmes, delajo in gledajo le na osebno korist. Verjamem, da strokovnjak na področju poznavanja ljudi to ve bolje od mene. In verjemite mi, da nikakor ne vplivajo tako močno na nas, ki še premoremo zdravo kmečko pamet, da bi zaradi tega toliko stvari šlo narobe v tej deželici na sončni strani Alp!

***

Srečko Štrukelj, Šmartno ob Dreti