Nova vera v zaostalost

Danes se veliko govori o vetrnih elektrarnah, o njihovem vplivu na okoliški živelj. Mnenja se krešejo, iskric pa je bolj malo ali nič. Naj kar povzamem besede avtorja prispevka, objavljenega 13. septembra, ki me je vzpodbudil, da se oglašam: »Naša kmečka pamet ve, da slovenske ptice niso tako neumne, da bi se brezglavo zaletavale v ovire, ki jih postavi človek.«

Pravi, da je v času bivanja na Danskem skrivaj šel pod vetrnico in – ni našel nobene mrtve ptice. Spomnim se, da je tudi kolumnist Sobotne priloge pred časom zapisal, da mu je kolega iz tujine rekel, da je Slovenija edina država, kjer se ptice zaletavajo v vetrnice.

Vetrnice so v Evropi različnih velikosti, v tujini dosegajo višino skoraj 260 m, posamezne lopate so dolge do 80 m, obodna hitrost pa dosega tudi čez 200 km/uro. V Sloveniji so obstoječe vetrne elektrarne veliko manjše, najvišji stolp sega do 98 m, premer rotorja do 71 m, obodna hitrost pa je lahko tudi do 100 km/uro.

Vpliv vetrnic na ptice, kot so velike ujede, zlasti orli, je razmeroma dobro poznan. Do sedaj je v Evropi zabeleženih na tisoče žrtev med različnimi vrstami ujed. Samo v Skandinaviji je bilo do sedaj zabeleženih 276 žrtev med orli belorepci! Vzrok, čeprav ne edini, je treba pri ujedah iskati v njihovi svojski zgradbi oči.

Svoj plen lahko ostro vidijo na velike razdalje, osredotočijo se nanj, okolica pa je takrat, lahko bi rekli, začasno v drugem planu. In če je na poti do plena vmes vetrnica, pride do katastrofe. Vpliv vetrnic na manjše ptice pa je še slabo raziskan. Vedenje ostaja bolj pri domnevah.

Pred leti, ko so načrtovali elektrovode v okolici Pernice na Štajerskem, sem sodeloval pri izdelavi uradnega mnenja o vplivu elektrovodov na ptice. Podatke smo iskali v tuji strokovni literaturi. V spominu mi je ostala zlasti raziskava, ki je potekala približno takole: vzdolž daljnovoda so zvečer razpršeno namestili več sto mrtvih škorcev.

Naslednje jutro, ko se je zdanilo, so vse pregledali in ugotovili, da so škorci v glavnem izginili, ostalo jih je bolj za vzorec. Zaključek je bil jasen: škorce so ponoči pobrale različne manjše zveri, zlasti lisice. Zadrževale so se pod elektrovodi, saj so jim žrtve, ki so končale zaradi naleta na žice, predstavljale dokaj stalen vir hrane.

Vrnimo se k vetrnicam in pticam. V času jesenske selitve se s severa proti jugu pomikajo jate več milijonov manjših ptic in letijo v glavnem ponoči, saj se morajo čez dan nahraniti, da ohranjajo moči. In spomladi se vse skupaj ponovi, spet ponoči, le da je njihovo število manjše. Kaj se s pticami dogaja, če pridejo v območje vetrnic, lahko samo domnevamo.

Mogoče lahko pravočasno zaznajo njihov šum in se pravočasno umaknejo. Ali pa ne. Kaj se dogaja pri nenadni spremembi vremena, lahko samo ugibamo. Ni neposrednih dokazov, kaj se dogaja ponoči. Kaj pa če se je tudi pod vetrnicami povečalo število tistih, ki jim morebitne žrtve pomenijo dobrodošel prigrizek? Same domneve.

Ljudje pogruntajo vse mogoče, mogoče bodo tudi, kako registrirati nočne žrtve vetrnic. Zanašati se samo na zdravo kmečko pamet pa zagotovo ne bo dovolj. Da ne bo pomote – doma sem s kmetov.

***

Janez Gregori, Podkoren