Novi podzemni zbiralniki odpadkov – naš pravi obraz

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Voka Snaga je na Poljanskem nasipu v Ljubljani v novembru letos predala v uporabo nove podzemne zbiralnike za zbiranje odpadkov. Po novem je potrebno za oddajo odpadkov v podzemne zbiralnike uporabiti kartico za vse vrste odpadkov, ne le bioloških in preostalih odpadkov. Novi zbiralniki odpadkov se po identifikaciji s kartico odpirajo z nogo, kar je bolj higiensko kot prej in za večino uporabnikov enostavno. Žal so pri samostojnosti spet prikrajšani starejši ljudje, ki ob uporabi hojce oziroma palice zaradi ravnotežja ne morejo z nogo odpreti zbiralnika, in tako se njihova odvisnost pri najbolj enostavnih opravilih poveča. V tem okolju je veliko stanovanj, ki se ...