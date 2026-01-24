Nujna je jasna razmejitev javnega in zasebnega zdravstva

Razumem, da ljubiteljski vsevedi, posamezniki z osebnimi interesi in mediji, ki zahtevajo hitre učinke, vsak poskus ločevanja javnega in zasebnega zdravstvenega sektorja z omejevanjem dvojne zdravniške prakse zreducirajo na eno samo vprašanje: ali bodo zaradi tega jutri čakalne dobe krajše. Toda očitki, da so takšni ukrepi neučinkoviti in da še poslabšujejo stanje, spregledujejo dejstvo, da je dvojna praksa od začetne samopomnožujoče se anomalije prerasla v vsakdanjo prakso in je zdravstveni sistem postal odvisen od lastne izkrivljenosti.

Prav zato njenega odpravljanja ni mogoče presojati po takojšnjih učinkih. Nestrpnost širše javnosti še lahko razumem; precej težje pa dr. Alojza Ihana, ki nastopa kot poznavalec zdravstva in želi o njem govoriti poglobljeno, hkrati pa v kolumni, objavljeni v Delu, prevzema to isto kratkovidno logiko: ukrepe presoja po njihovem takojšnjem učinku in iz tega implicitno zaključuje, da se je treba prilagoditi pogojem tistih zdravnikov, ki lahko zaradi monopolnega položaja svoje stroke grozijo z odhodom iz javnega sistema. Ob tem pa zagreši še vrsto konceptualnih zdrsov.

Za Ihana je glavni krivec za nedopustne čakalne dobe ZZZS, ki glede na potrebe prebivalstva ne sklene zadostnega števila pogodb. Po njegovem bi morali direktorja ZZZS obtožiti nevestnega in celo kaznivega delovanja. Trdi, da je odgovornost za čakalne dobe na strani plačnika, ne na strani izvajalcev. Njegov predlog rešitve je naslednji: skleneš več pogodb z izvajalci in odpraviš čakalne dobe. Eureka! Kakšna škoda, da tega nismo izvedeli že prej.

Ihanovo obtoževanje razkriva njegovo nerazumevanje narave javnega zdravstva. ZZZS ni tržna zavarovalnica, ki bi s pritegovanjem dodatnih izvajalcev povečevala obseg storitev, temveč upravljavec omejenih javnih sredstev v sistemu javne zdravstvene službe. Skupni obseg pogodb z javnimi izvajalci je odvisen od prispevkov; o njihovi višini ne odloča ZZZS, temveč parlament. Čakalne dobe zato niso posledica nepodpisanih pogodb, temveč omejenega obsega solidarno zbranega denarja in zmogljivosti javne zdravstvene mreže. Ob fiksnih sredstvih in rastočih potrebah so čakalne dobe neizogibne in jih poznajo vse države z javnim zdravstvom; na njihov dejanski obseg pa poleg (ne)zadostnih javnih sredstev pomembno vplivata kakovost upravljanja zdravstvenih zavodov in produktivnost zaposlenih.

Krivec za čakalne dobe zato ni ZZZS, temveč glavna značilnost javnega zavarovanja, ki nudi vsem zavarovancem ne glede na njihovo plačilno sposobnost vse storitve iz košaric pravic po načelu nujnosti – cena za to univerzalnost so čakalne dobe, na katere pa je mogoče vplivati. Zasebna zavarovanja nasprotno zagotavljajo hiter dostop le do tistih storitev, ki jih pokriva zavarovalna premija; plačnikom premij jih nudi ne glede na nujnost, drugi ostanejo zunaj in se celo ne morejo postaviti v vrsto; čakalnih dob ni. Ihan se očitno ogreva za to rešitev.

Ihan dvojno prakso odpravlja kot obrobni problem nadurnega dela, iz katerega se dela preveč hrupa. Sam menim nasprotno: gre za ključni mehanizem razgradnje javnega zdravstvenega sistema. Dvojna praksa je izrazit primer nasprotja interesov, ki sistematično spodkopava zdravnikovo pripadnost in zavzetost za delo v javnem zavodu ter ga ekonomsko motivira k preusmerjanju pacientov in javnih sredstev k zasebnim izvajalcem, kjer je bistveno bolje plačan. Javne ustanove, ki nosijo breme izobraževanja, dežurstev, nujne službe in organizacijskega tveganja, tako izgubljajo kapacitete za redno delo. Nastaja začarani krog: manj javnih zmogljivosti pomeni daljše čakalne dobe in večje povpraševanje po zasebnih storitvah.

Če se omejevanju dvojne prakse odpovemo zaradi strahu pred tem, da bi nekateri zdravniki dokončno zapustili javni sektor, privolimo v dolgoročni izid: privatizacijo izvajanja zdravstvene dejavnosti in razpad javne zdravstvene službe. Pomeni razdrobljen sistem zasebnih izvajalcev, v katerem nihče ne skrbi za neprekinjeno oskrbo, nerentabilne bolnike, urgentno službo, epidemije, razvoj kadrov in dolgoročno načrtovanje. V takšnem sistemu ni več zdravstvene politike, temveč zgolj kupovanje storitev tistih, ki imajo denar, po pogojih tistih, ki imajo kadre.

Problematična je tudi Ihanova obravnava čakalnih dob. Prikazuje jih kot načrtovani element sistema, kot nekakšen zvijačni mehanizem, s katerim se država izogne odgovornosti do zavarovancev, češ: imate pravico do vseh storitev, vendar se morate postaviti v vrsto. Pri tem spregleda, komu čakalne dobe v resnici koristijo. Državi gotovo ne – vlade zaradi čakalnih dob padajo. Daleč največ koristi od tega imajo zasebni izvajalci, saj čakalne dobe ustvarjajo trg za plačljive bližnjice. Čakalne dobe niso le simptom, temveč so ključni mehanizem privatizacije. Brez teh ni trga za zasebne storitve.

Ihan moj predlog prepovedi zaračunavanja pravic iz obveznega zavarovanja v zasebni dejavnosti označuje za birokratsko zvijačo, ki jo posmehljivo poimenuje »kebrovski paradoks«, češ da ne uresničuje cilja, da bi pacienti hitreje prišli do svojih pravic. Toda ta cilj si je Ihan preprosto izmislil, da ga je nato lahko »razkrinkal«. Namen ukrepa namreč ni kratkoročno čudežno povečanje števila opravljenih storitev, temveč odprava ekonomske motiviranosti za ohranjanje čakalnih dob v javnem sistemu. Kratkoročno se res ne bo poznal v statistiki opravljenih posegov, bo pa zaustavil odliv kadrov in postopno povečal zmogljivost javne zdravstvene službe.

Vrnimo se k Ihanovi kritiki ZZZS. Res je, da lahko ZZZS in ministrstvu za zdravje očitamo pomanjkljivosti pri upravljanju in financiranju, vendar nobena od teh sama po sebi ne more privatizirati sistema. Privatizacija se začne šele tam, kjer obstaja kanal sistematičnega prelivanja javnih sredstev, kadrov in odločevalske moči v zasebni sektor. Ključno vlogo pri tem igrajo zdravniki z dvojno prakso, med njimi mnogi vodilni delavci. Ta položaj jim omogoča soustvarjanje pravil ter upravljanje virov in čakalnih dob. Njihov interes je, da sistem nikoli ne deluje ne preveč dobro ne preveč slabo: dovolj učinkovito, da pridobiva javna sredstva, in dovolj neučinkovito, da ustvarja povpraševanje po zasebnih storitvah.

Zato je jasna razmejitev javnega in zasebnega zdravstva nujen pogoj za izhod iz krize. Brez tega tehnične reforme ne delujejo. Dodatno financiranje, boljše vodenje ali več pogodb v okolju nejasne razmejitve ne ustavljajo privatizacije, temveč to še pospešujejo. Več javnega denarja v takem sistemu ne krepi javne infrastrukture, ampak postane gorivo za rast zasebnega sektorja. Šele ko se zapre kanal prelivanja denarja in kadrov, dobijo drugi ukrepi pravi smisel; dokler pa ostaja odprt, vsak popravek sistema zgolj povečuje vrednost plena.

Najbolj nevarna iluzija razpravljavcev, kot je Ihan, je prepričanje, da se lahko javni sistem popravi, ne da bi odpravili njegovo mešanje s trgom. V resnici velja obratno: šele jasna ločnica med javnim in tržnim izvajanjem zdravstvenega varstva bo omogočila, da se sistem sploh začne popravljati. Ihanov predlog, naj se ZZZS obnaša kot tržna zavarovalnica, je zgrešen. Tak sistem ne more zagotoviti vseh pravic, ne da bi bodisi neomejeno kupoval storitve na trgu bodisi drastično zmanjšal košarico pravic – oboje pomeni opustitev javnega modela. V takem sistemu zdravstvena pravica preneha biti pravica in postane privilegij – z neizogibno posledico, da del bolnikov ostane brez dostopa do storitev, ki jih potrebuje.

***

Dušan Keber, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.