O človeških in delovnih zmožnostih

Na začetku junija sem na TVS 1 z nejevoljo poslušal razlago vidnega strokovnjaka iz enega od vladnih uradov, ki je v nasprotju s priporočili stroke ravnateljevanja (ang. management) uporabil izraz »upravljanje s človeškimi viri« (kot ustrezen slovenski izraz za angleški izraz: human resources management – HRM).

Ob razočaranju nad tem, da strokovna opozorila na nesprejemljivost takega izražanja ne vodijo k ustreznemu odzivu v javnosti, me je v Delu v rubriki Sobotna tema razveselil zanimiv prispevek Dušana Hrčka.

V njem avtor bralce med drugim spomni, da so slovenski pisatelji v majniški deklaraciji (1989) zapisali, da je »država lahko utemeljena le na … družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo skladno z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije«.

Pisateljski zapis avtorju Dušanu Hrčku je v prispevku namenjen predvsem za politično razpravo, ki ji je treba pritrditi in jo kritično dopolniti predvsem v zvezi z razvojem demokracije, ki po 27. septembru 1989, ko so bila sprejeta ustavna dopolnila (vprašajte chatgpt!) o dopustnosti organiziranja političnih strank, v Sloveniji žal ni veliko napredovala.

Sam se bom tokrat raje zadržal pri ugotovitvi, da smo v sekciji za izrazje društva Slovenska akademija za management sredi prejšnjega desetletja na predlog prof. dr. Rudija Rozmana, takratnega in dolgoletnega predsednika društva, sprejeli kot ustrezen slovenski prevod za HRM izraz »ravnanje z zmožnostmi zaposlencev«.

Naj ustreznost tega izraza in hkrati neprimernost izraza »upravljanje s človeškimi viri« na kratko utemeljim: prvič, angleška beseda resource se le v zelo redkih primerih lahko prevaja z uporabo besede vir, saj gre vsebinsko praviloma za zmogljivosti, sredstva, premoženje, prvine, dobrine, zmožnosti (in še kaj bi se našlo). Drugič, angleška beseda management se ne more prevajati kot upravljanje, saj sta upravljanje (ang. governance) in ravnateljevanje (oziroma ravnanje s/z) dve različni organizacijski funkciji.

Tretjič, z ljudmi v sodobnih družbah ne upravljamo, saj nimamo opravka s sužnji, ampak z njimi lepše ali slabše ravnamo, kot, na primer, starši z mlajšimi otroki. Četrtič, nosilci funkcije ravnateljevanja v združbah, na primer v podjetjih in zavodih, ne smejo oblastno ravnati z zaposlenci kot celovitimi osebnostmi, ampak le s tistimi njihovimi umskimi in fizičnimi sposobnostmi, ki jih ti dajo združbi na razpolago, torej z njihovo delovno silo (zmožnostmi) v skladu s sklenjenim delovnim razmerjem. Zato bi morali pri prevajanju in tudi sicer pravilno uporabljati izraz trg delovne sile (ang. labour market) in ne trg dela.

Avtorju navedene Sobotne teme se zahvaljujem za to, ker je zagovornikom izraza »ravnanje z zmožnostmi zaposlencev« z navedbo zapisa iz majniške deklaracije dal nujen »veter v jadra«, ko se na »morju besedil« zaradi slabih, na primer poenostavljenih »kalkov«, prevodov iz angleščine prepogosto srečujemo z neugodnim vremenom.

***

Miran Mihelčič, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.