O fiskalni plimi in oseki

Ddr. Neven Borak je v Sobotni prilogi 7. novembra, ob dilemah interventnega zakona, spomnil na ekonomiko ponudbe, na glavnega zagovornika Arthurja Lafferja in njegovo »Lafferjevo krivuljo«. Ta je sporočala, da (post)keynesianizma ni več. Lafferjeva krivulja pravi, da bo z nižjimi davčnimi stopnjami pobrano ne manj, ampak več davkov. Blago se bo pocenilo, ljudje bodo več kupovali, trošili, manjše bo breme kapitalnih dohodkov, kar bo omogočilo več investiranja, legalizirala se bo siva ekonomija ... Znana krilatica »A rising tide lifts all the boats« se pripisuje Johnu Kennedyju sicer v drugačnem oziru, a se lahko uporabi tudi v primeru ekonomike ponudbe. Plima gospodarske rasti bo dvignila »jahte« bogatih pa tudi »čolne in čolničke« manj bogatih in revnih. Vsem bo bolje. Seveda se lahko ...