O inšpekciji pri uvozu sadja

Kar preznojil sem se, ko sem prebral izjavo v. d. direktorice Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gospa Vida Znoj je v izjavi za javnost predstavila ugotovitve nadzora v zvezi s spornimi slivami iz Poljske in breskvami iz Srbije, pri katerih so zaznali vsebnost prepovedanega klorpirifosa.

Potrošnike obvestijo le, kadar je sporni proizvod še na policah oziroma je mogoče upravičeno pričakovati, da ga imajo potrošniki še doma. V nasprotnem primeru potrošnikov ne obveščajo, saj bi to lahko privedlo do tega, da bi potrošniki uživali manj sadja in zelenjave. To je dobesedna izjava v. d. direktorice ... Njeni argumenti so, da se bog usmili. Kar »na tla te vrže« tak argument. Torej lahko že 90 odstotkov spornega sadja, zelenjave, mesa in druge hrane potrošniki pokupijo, pojedo, pristojni pa nas o škodljivih vsebinah ne obveščajo, ker je teh spornih artiklov še nekaj na policah? Hvala lepa za takšno upravo za varno hrano in za takšne argumente.

Če en sam človek kupi sporni artikel, je škoda velika. Res pa je, da na omenjeni upravi skrbijo in želijo, da pojemo čim več sadja in zelenjave ... Pa četudi bi bila zastrupljena!?

Zanima me, ali so odgovorne osebe iz omenjene uprave tudi kupovale sporne slive in breskve.