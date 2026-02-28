O krivičnem zakonu in ignoranci oblastnikov

Krivice bolijo, a življenje gre dalje in bolečina počasi izzveni. Dokler druga krivica ponovno ne zareže v isto staro rano. Prav to se je zgodilo z zakonom o pavšalnem nadomestilu za povzročeno premoženjsko škodo iz druge svetovne vojne (ZNPVŠ).

Slednji na račun premoženjske vojne škode brez dokazil (zgolj na podlagi določenega statusa in samo še živečim) predpisuje pavšale, ki niso odvisni od višine povzročene škode, saj se ta sploh ne ugotavlja! Ob tem zakon, ki ureja premoženjsko škodo, popolnoma ignorira prave materialne oškodovance, ki imajo premoženjsko vojno škodo verodostojno popisano in dokumentirano.

Na pobudo zaveznikov je bila že leta 1945 v Beogradu ustanovljena komisija za vojno škodo. Na osnovi popisa, ki je bil državljanska dolžnost in je bil opravljen skladno z uredbami hitro, strokovno in verodostojno (v komisiji je bil poleg gradbenika tudi sodnik), so oškodovancem izdali uradne dokumente o ugotovitvi oziroma ocenitvi vojne škode, ki so še danes dobro ohranjeni v večini pokrajinskih arhivov.

Ti so služili za izdelavo skupnega elaborata, ki so ga predložili mednarodni reparacijski komisiji kot dokazni material za zahteve za povračilo vojne škode. Naši nekdanji državi so agresorske države vojno škodo v veliki meri kompenzirale z zaplenjenim premoženjem, ki ga niti takratna niti sedanja oblast nikoli ni vrnila tistim, ki jim je bilo v vojni uničeno oz. odtujeno.

Če je bilo to še razumljivo takoj po vojni zaradi skoraj do tal porušene domovine, to ni več od leta 1991 naprej, ko so edino materialni oškodovanci druge svetovne vojne ostali diskriminirani kot tretjerazredni državljani.

Ne samo da gre ponovno za izdajo posameznih materialnih oškodovancev oziroma njihovih dedičev, tak način postopanja kaže na resen problem pravnih in demokratičnih vrednot, saj spominja na neke druge, srhljive čase, ki s svobodo nimajo prav veliko opravka.

Že leta 1991 sta, takrat še živeči priči polpretekle zgodovine, g. Dolničar in g. Kobal opozarjala na problematiko premoženjske vojne škode (Delo, Pisma bralcev), ki bi morala biti vključena že v zakon o denacionalizaciji. Že več kot četrt stoletja na to nerešeno problematiko opozarja tudi varuh človekovih pravic.

Zaradi negativnih izkušenj z izterjavo poplačil po prvi svetovni vojni in ker je bil denar po vojni razvrednoten, so se leta 1945 na Jalti sporazumeli, da morajo biti temelj reparacij nedenarne reparacije v obliki naravnih dajatev (Šinkovec, Gospodarski vestnik, junij 1998, št. 22).

Na tej osnovi so tudi povojne mirovne pogodbe kot pravni temelj reparacij postavljale zaplembe. Presežek zaplenjenega premoženja se je vrnil, oškodovane pravne ali fizične osebe so bile dolžne odškodovati lastne agresorske države (Vprašanje denacionalizacije v skupnih stališčih EU CONF-SI 41/99).

Zaplenjeno in naknadno nacionalizirano premoženje s področja industrije, gradbeništva, bančništva, trgovine, gozdarstva, kmetijstva, obrti, gostinstva in turizma je ostalo na slovenskih tleh (Gombač, »Od preziranja do priznanja«, Dušan Nećak, »Nemci na Slovenskem 1941–1955«, članek Jožeta Prinčiča »Podržavljenje nemške imovine na slovenskem ozemlju«, str. 309–313) in je več kot pol stoletja ustvarjalo dobičke ter jih marsikje še danes (na primer elektrarne na Soči, elektrarna Dravograd …). Ne le da sredstev, ki jih je nekdanja država dobila na njihov račun, oškodovancem ni vrnila, tako si je marsikje prihranila postopek nacionalizacije premoženja.

Prizadevanja za povračilo premoženjske vojne škode so leta 2008 končno rezultirala v strokovnem in pravičnem predlogu zakona o povračilu premoženjske škode iz druge svetovne vojne (Šturmov zakon), za katerega sta tudi takratna opozicijska poslanca g. M. Han in pok. g. M. Potrč trdila, da bi moral biti, v korist oškodovancev, sprejet s konsenzom vseh strank, a so to proceduro prekinile državnozborske volitve, naslednje vladne garniture pa niso bile več sposobne zaključiti tega odprtega poglavja.

Žarku upanja, ko je bil lani spomladi v obravnavo predložen predlog ZNPVŠ, je sledilo grenko razočaranje. Čeprav naj bi zakon popravljal krivice, je ena sama velika krivica, saj zlorablja termin in kar cel institut premoženjske (vojne) škode.

Ko sem na to opozorila (Delo, 17. 5. 2025), so se mi začeli oglašati izigrani potomci oškodovancev (vojna škoda namreč ne zastara in se prenaša na potomce po dednem pravu) in me prepričali, da se je na temeljih že leta 2001 ustanovljenega združenja obnovilo nestrankarsko Združenje materialnih oškodovancev druge svetovne vojne (ZMODSV).

Po ustanovitvi in že v postopku registracije na upravni enoti je ZMODSV v parlament poslal obširno dokumentacijo z amandmaji, s katerimi bi zakon dejansko naslavljal premoženjsko škodo in s tem odpravil krivice. Z namenom pojasnitve pomanjkljivosti predloga ZNPVŠ sva se s podpredsednico 26. 6. 2025 udeležili tudi seje odbora za obrambo in pri predsedniku tega odbora naleteli na aroganco brez primere.

Verjamemo, da bo ustavno sodišče vsebinsko obravnavalo ZNPVŠ in se izreklo o spornosti zakonskih določb.

Kako ironično, kot predsednici ZMODSV mi je predsedujoči, sicer doktor zgodovine in strokovnjak za drugo svetovno vojno, na seji odbora na skrajno avtoritaren in žaljiv način onemogočil besedo. Nedoumljivo je, da so ignorirali celo lastno parlamentarno zakonodajnopravno službo, ki je o predlogu ZNPVŠ pripravila pisno mnenje z dne 12. 6. 2025 in ga tudi predstavila na seji matičnega odbora.

Na podlagi strokovnih utemeljitev je prišla do zaključkov, da predlog ZNPVŠ z več vidikov odstopa od splošnih izhodišč, uveljavljenih v ureditvi odškodninskega prava, in da ne vsebuje razlogov za takšne odstope; npr. nastanek premoženjske škode ni določen kot pogoj za pridobitev pravice do nadomestila, materialna škoda se sploh ne ugotavlja, temveč je pogoj za izplačilo določen priznani status, čeprav nastanek premoženjske škode ni nujno povezan s tem statusom.

Skladno z omenjenim mnenjem predlog ZNPVŠ, upoštevaje 2. in 14. člen ustave (načelo pravne države in enakosti pred zakonom), odstopa tudi z vidika dedovanja in je celo ustavno sporen. Enako ugotavlja varuh človekovih pravic, ki se je do te problematike jasno opredelil januarja 2026. Meni, da ZNPVŠ utegne povzročiti več krivic, kot jih dejansko popravlja.

Opozarja na spornost vsaj z vidika enakosti pred zakonom in načel pravne države, izpostavlja tudi 33. in 67. člen ustave (pravica do zasebne lastnine in dedovanja). Odziv vlade, na katero se je varuh obrnil za mnenje, ni bil prepričljiv niti za varuha, ki med drugim »težko razume, za kaj se nadomestilo iz ZNPVŠ sploh podeljuje, če ne ravno zaradi premoženjske vojne škode«.

Da gre glede poprave krivic v zvezi z dejansko premoženjsko škodo za sprenevedanje pristojnih, je kmalu postalo kristalno jasno. Edino poslanec opozicije g. Jožef Lenart je, na moje prijetno presenečenje, že ob prvi obravnavi predloga ZNPVŠ na 31. redni seji parlamenta opozoril na moje pismo v Delu in se spraševal, ali zakon morda le ni krivičen, a je bil preslišan. Kot omenjeno, se odbor DZ za obrambo ni pustil motiti.

Enako tudi koalicijski poslanci v državnem zboru, ki so očitno sporni zakon 15. 7. 2025 sprejeli z absolutno večino. Sprašujemo se, ali je moralno, če se čaka trideset let na petdeset podlage zato, da vlada ugotovi, da bo s tako krivičnim ZNPVŠ simbolično končala drugo svetovno vojno tako, da so do izplačila pavšalnega nadomestila za povzročeno premoženjsko vojno škodo iz druge svetovne vojne upravičene (tudi) osebe, ki jim taka škoda sploh ni nastala, obenem pa do tega niso upravičene (nekatere) osebe, ki jim je taka škoda nedvomno nastala in razpolagajo z verodostojnimi zgodovinskimi listinami (sklepi o ocenitvi vojne škode).

Ne samo da gre ponovno za izdajo posameznih materialnih oškodovancev oziroma njihovih dedičev, tak način postopanja kaže na resen problem pravnih in demokratičnih vrednot, saj spominja na neke druge, srhljive čase, ki s svobodo nimajo prav veliko opravka.

Nekateri obiskujejo partizanske proslave, nato pa najbolj prizadenejo potomce že pokojnih, ki so jim (dokazano) požgali domove ali odvzeli premoženje, ker so pomagali pri uporu proti fašizmu, nacizmu in okupaciji ter pripomogli k temu, da danes lahko živimo v svobodni Sloveniji.

Dvoličnost brez primere! Verjamemo, da bo ustavno sodišče vsebinsko obravnavalo ZNPVŠ in se izreklo o spornosti zakonskih določb. A veliko bolj pošteno bi bilo, če bi bodoča koalicija to škandalozno ureditev čim prej ustrezno popravila z novelacijo zakona in tako povrnila skrhano zaupanje v zakonodajno oblast in pravno državo.

dr. Bojana Mozetič Francky, predsednica za Združenje materialnih oškodovancev druge svetovne vojne.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.