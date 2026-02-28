  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    O krivičnem zakonu in ignoranci oblastnikov

    Nekateri obiskujejo partizanske proslave, nato pa najbolj prizadenejo potomce že pokojnih, ki so jim (dokazano) požgali domove ali odvzeli premoženje.
    Že leta 1991 sta, takrat še živeči priči polpretekle zgodovine, g. Dolničar in g. Kobal opozarjala na problematiko premoženjske vojne škode (Delo, Pisma bralcev), ki bi morala biti vključena že v zakon o denacionalizaciji. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Že leta 1991 sta, takrat še živeči priči polpretekle zgodovine, g. Dolničar in g. Kobal opozarjala na problematiko premoženjske vojne škode (Delo, Pisma bralcev), ki bi morala biti vključena že v zakon o denacionalizaciji. FOTO: Jože Suhadolnik
    dr. Bojana Mozetič Francky
    28. 2. 2026 | 07:00
    8:50
    A+A-

    Krivice bolijo, a življenje gre dalje in bolečina počasi izzveni. Dokler druga krivica ponovno ne zareže v isto staro rano. Prav to se je zgodilo z zakonom o pavšalnem nadomestilu za povzročeno premoženjsko škodo iz druge svetovne vojne (ZNPVŠ).

    Slednji na račun premoženjske vojne škode brez dokazil (zgolj na podlagi določenega statusa in samo še živečim) predpisuje pavšale, ki niso odvisni od višine povzročene škode, saj se ta sploh ne ugotavlja! Ob tem zakon, ki ureja premoženjsko škodo, popolnoma ignorira prave materialne oškodovance, ki imajo premoženjsko vojno škodo verodostojno popisano in dokumentirano.

    Na pobudo zaveznikov je bila že leta 1945 v Beogradu ustanovljena komisija za vojno škodo. Na osnovi popisa, ki je bil državljanska dolžnost in je bil opravljen skladno z uredbami hitro, strokovno in verodostojno (v komisiji je bil poleg gradbenika tudi sodnik), so oškodovancem izdali uradne dokumente o ugotovitvi oziroma ocenitvi vojne škode, ki so še danes dobro ohranjeni v večini pokrajinskih arhivov.

    Ti so služili za izdelavo skupnega elaborata, ki so ga predložili mednarodni reparacijski komisiji kot dokazni material za zahteve za povračilo vojne škode. Naši nekdanji državi so agresorske države vojno škodo v veliki meri kompenzirale z zaplenjenim premoženjem, ki ga niti takratna niti sedanja oblast nikoli ni vrnila tistim, ki jim je bilo v vojni uničeno oz. odtujeno.

    Če je bilo to še razumljivo takoj po vojni zaradi skoraj do tal porušene domovine, to ni več od leta 1991 naprej, ko so edino materialni oškodovanci druge svetovne vojne ostali diskriminirani kot tretjerazredni državljani.

    Ne samo da gre ponovno za izdajo posameznih materialnih oškodovancev oziroma njihovih dedičev, tak način postopanja kaže na resen problem pravnih in demokratičnih vrednot, saj spominja na neke druge, srhljive čase, ki s svobodo nimajo prav veliko opravka. FOTO: Pivk Mavric
    Ne samo da gre ponovno za izdajo posameznih materialnih oškodovancev oziroma njihovih dedičev, tak način postopanja kaže na resen problem pravnih in demokratičnih vrednot, saj spominja na neke druge, srhljive čase, ki s svobodo nimajo prav veliko opravka. FOTO: Pivk Mavric

    Že leta 1991 sta, takrat še živeči priči polpretekle zgodovine, g. Dolničar in g. Kobal opozarjala na problematiko premoženjske vojne škode (Delo, Pisma bralcev), ki bi morala biti vključena že v zakon o denacionalizaciji. Že več kot četrt stoletja na to nerešeno problematiko opozarja tudi varuh človekovih pravic.

    Zaradi negativnih izkušenj z izterjavo poplačil po prvi svetovni vojni in ker je bil denar po vojni razvrednoten, so se leta 1945 na Jalti sporazumeli, da morajo biti temelj reparacij nedenarne reparacije v obliki naravnih dajatev (Šinkovec, Gospodarski vestnik, junij 1998, št. 22).

    Na tej osnovi so tudi povojne mirovne pogodbe kot pravni temelj reparacij postavljale zaplembe. Presežek zaplenjenega premoženja se je vrnil, oškodovane pravne ali fizične osebe so bile dolžne odškodovati lastne agresorske države (Vprašanje denacionalizacije v skupnih stališčih EU CONF-SI 41/99).

    Zaplenjeno in naknadno nacionalizirano premoženje s področja industrije, gradbeništva, bančništva, trgovine, gozdarstva, kmetijstva, obrti, gostinstva in turizma je ostalo na slovenskih tleh (Gombač, »Od preziranja do priznanja«, Dušan Nećak, »Nemci na Slovenskem 1941–1955«, članek Jožeta Prinčiča »Podržavljenje nemške imovine na slovenskem ozemlju«, str. 309–313) in je več kot pol stoletja ustvarjalo dobičke ter jih marsikje še danes (na primer elektrarne na Soči, elektrarna Dravograd …). Ne le da sredstev, ki jih je nekdanja država dobila na njihov račun, oškodovancem ni vrnila, tako si je marsikje prihranila postopek nacionalizacije premoženja.

    Prizadevanja za povračilo premoženjske vojne škode so leta 2008 končno rezultirala v strokovnem in pravičnem predlogu zakona o povračilu premoženjske škode iz druge svetovne vojne (Šturmov zakon), za katerega sta tudi takratna opozicijska poslanca g. M. Han in pok. g. M. Potrč trdila, da bi moral biti, v korist oškodovancev, sprejet s konsenzom vseh strank, a so to proceduro prekinile državnozborske volitve, naslednje vladne garniture pa niso bile več sposobne zaključiti tega odprtega poglavja.

    Žarku upanja, ko je bil lani spomladi v obravnavo predložen predlog ZNPVŠ, je sledilo grenko razočaranje. Čeprav naj bi zakon popravljal krivice, je ena sama velika krivica, saj zlorablja termin in kar cel institut premoženjske (vojne) škode.

    Ko sem na to opozorila (Delo, 17. 5. 2025), so se mi začeli oglašati izigrani potomci oškodovancev (vojna škoda namreč ne zastara in se prenaša na potomce po dednem pravu) in me prepričali, da se je na temeljih že leta 2001 ustanovljenega združenja obnovilo nestrankarsko Združenje materialnih oškodovancev druge svetovne vojne (ZMODSV).

    Po ustanovitvi in že v postopku registracije na upravni enoti je ZMODSV v parlament poslal obširno dokumentacijo z amandmaji, s katerimi bi zakon dejansko naslavljal premoženjsko škodo in s tem odpravil krivice. Z namenom pojasnitve pomanjkljivosti predloga ZNPVŠ sva se s podpredsednico 26. 6. 2025 udeležili tudi seje odbora za obrambo in pri predsedniku tega odbora naleteli na aroganco brez primere.

    Verjamemo, da bo ustavno sodišče vsebinsko obravnavalo ZNPVŠ in se izreklo o spornosti zakonskih določb. FOTO: Voranc Vogel
    Verjamemo, da bo ustavno sodišče vsebinsko obravnavalo ZNPVŠ in se izreklo o spornosti zakonskih določb. FOTO: Voranc Vogel

    Kako ironično, kot predsednici ZMODSV mi je predsedujoči, sicer doktor zgodovine in strokovnjak za drugo svetovno vojno, na seji odbora na skrajno avtoritaren in žaljiv način onemogočil besedo. Nedoumljivo je, da so ignorirali celo lastno parlamentarno zakonodajnopravno službo, ki je o predlogu ZNPVŠ pripravila pisno mnenje z dne 12. 6. 2025 in ga tudi predstavila na seji matičnega odbora.

    Na podlagi strokovnih utemeljitev je prišla do zaključkov, da predlog ZNPVŠ z več vidikov odstopa od splošnih izhodišč, uveljavljenih v ureditvi odškodninskega prava, in da ne vsebuje razlogov za takšne odstope; npr. nastanek premoženjske škode ni določen kot pogoj za pridobitev pravice do nadomestila, materialna škoda se sploh ne ugotavlja, temveč je pogoj za izplačilo določen priznani status, čeprav nastanek premoženjske škode ni nujno povezan s tem statusom.

    Skladno z omenjenim mnenjem predlog ZNPVŠ, upoštevaje 2. in 14. člen ustave (načelo pravne države in enakosti pred zakonom), odstopa tudi z vidika dedovanja in je celo ustavno sporen. Enako ugotavlja varuh človekovih pravic, ki se je do te problematike jasno opredelil januarja 2026. Meni, da ZNPVŠ utegne povzročiti več krivic, kot jih dejansko popravlja.

    Opozarja na spornost vsaj z vidika enakosti pred zakonom in načel pravne države, izpostavlja tudi 33. in 67. člen ustave (pravica do zasebne lastnine in dedovanja). Odziv vlade, na katero se je varuh obrnil za mnenje, ni bil prepričljiv niti za varuha, ki med drugim »težko razume, za kaj se nadomestilo iz ZNPVŠ sploh podeljuje, če ne ravno zaradi premoženjske vojne škode«.

    Da gre glede poprave krivic v zvezi z dejansko premoženjsko škodo za sprenevedanje pristojnih, je kmalu postalo kristalno jasno. Edino poslanec opozicije g. Jožef Lenart je, na moje prijetno presenečenje, že ob prvi obravnavi predloga ZNPVŠ na 31. redni seji parlamenta opozoril na moje pismo v Delu in se spraševal, ali zakon morda le ni krivičen, a je bil preslišan. Kot omenjeno, se odbor DZ za obrambo ni pustil motiti.

    Enako tudi koalicijski poslanci v državnem zboru, ki so očitno sporni zakon 15. 7. 2025 sprejeli z absolutno večino. Sprašujemo se, ali je moralno, če se čaka trideset let na petdeset podlage zato, da vlada ugotovi, da bo s tako krivičnim ZNPVŠ simbolično končala drugo svetovno vojno tako, da so do izplačila pavšalnega nadomestila za povzročeno premoženjsko vojno škodo iz druge svetovne vojne upravičene (tudi) osebe, ki jim taka škoda sploh ni nastala, obenem pa do tega niso upravičene (nekatere) osebe, ki jim je taka škoda nedvomno nastala in razpolagajo z verodostojnimi zgodovinskimi listinami (sklepi o ocenitvi vojne škode).

    Ne samo da gre ponovno za izdajo posameznih materialnih oškodovancev oziroma njihovih dedičev, tak način postopanja kaže na resen problem pravnih in demokratičnih vrednot, saj spominja na neke druge, srhljive čase, ki s svobodo nimajo prav veliko opravka.

    Nekateri obiskujejo partizanske proslave, nato pa najbolj prizadenejo potomce že pokojnih, ki so jim (dokazano) požgali domove ali odvzeli premoženje, ker so pomagali pri uporu proti fašizmu, nacizmu in okupaciji ter pripomogli k temu, da danes lahko živimo v svobodni Sloveniji.

    Dvoličnost brez primere! Verjamemo, da bo ustavno sodišče vsebinsko obravnavalo ZNPVŠ in se izreklo o spornosti zakonskih določb. A veliko bolj pošteno bi bilo, če bi bodoča koalicija to škandalozno ureditev čim prej ustrezno popravila z novelacijo zakona in tako povrnila skrhano zaupanje v zakonodajno oblast in pravno državo.

    ***

    dr. Bojana Mozetič Francky, predsednica za Združenje materialnih oškodovancev druge svetovne vojne.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    človekove pravicedemokracijazakonodajainterventni zakonZNPVŠ

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Od danes starostna meja za uporabo e-skirojev 15 let

    Starostna omejitev se je tako zvišala z 12 let. Enako velja za druga lahka motorna vozila.
    28. 2. 2026 | 07:19
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    O krivičnem zakonu in ignoranci oblastnikov

    Nekateri obiskujejo partizanske proslave, nato pa najbolj prizadenejo potomce že pokojnih, ki so jim (dokazano) požgali domove ali odvzeli premoženje.
    28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Bonitetna agencija Moody's Sloveniji zvišala boniteto (VIDEO)

    Finančni minister Klemen Boštjančič za Delo komentira dvig bonitete.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Hiša, v kateri je Srečko Kosovel preživel zadnje dni življenja

    Prenovljena Kosovelova domačija, ki so jo prenovili po načrtih biroja a2o2 arhitekti in spomeniškim varstvom, naj bi vrata odprla že čez nekaj tednov.
    Saša Bojc 28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Bonitetna agencija Moody's Sloveniji zvišala boniteto (VIDEO)

    Finančni minister Klemen Boštjančič za Delo komentira dvig bonitete.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Hiša, v kateri je Srečko Kosovel preživel zadnje dni življenja

    Prenovljena Kosovelova domačija, ki so jo prenovili po načrtih biroja a2o2 arhitekti in spomeniškim varstvom, naj bi vrata odprla že čez nekaj tednov.
    Saša Bojc 28. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo