O lastništvu hiše OF v Rožni dolini

Ko je bila hiša OF v Rožni dolini prodana Nemčiji, se je vsul plaz netočnosti, lahko rečem kar laži, o lastništvu te hiše. Žal se je ta netočnost pojavila zdaj tudi na najvišjem vrhu v govoru predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič na državni proslavi, zato ponavljam, kot sem takrat, da prekinete te dezinformacije za zmeraj in objavite pojasnilo: Josip Vidmar, književnik, nikoli ni bil lastnik tristanovanjske Vidmarjeve vile ali Vile OF v Rožni dolini. Pred drugo svetovno vojno je z družino živel v stanovanju v 1. nadstropju, kjer je bila ustanovljena Osvobodilna fronta.

Lastnik te vile je bil njegov oče Josip Vidmar, dežnikar, ki je imel stanovanje v visokem pritličju. V mansardi je stanovala z družino njegova hči Ivana Skrbinšek.

Josip Vidmar književnik kot književnik ni imel denarja za nakup vile, medtem ko je Josip Vidmar dežnikar imel denar, saj je leta 1884 ustanovil prvo kranjsko tovarno dežnikov, ki jo je po 1. svetovni vojni predal sinu Stanetu Vidmarju.

Hkrati prosim, da nehate širiti podatek, da je bila Osvobodilna fronta sprva Protiimperialistična fronta, ki se zmeraj oživi ob prej nepreverjenem (lažnivem) širjenju informacije o lastništvu hiše. V otroštvu in mladosti sem od svojega očeta slišala samo Osvobodilna fronta ali Proti/Antifašistična fronta. Oče je bil prvič seznanjen s tem imenom, ko je pisal spomine na Borisa Kidriča, to je nekaj pred letom 1979, in bil resnično prizadet.

Ne bom izpeljevala sklepov, zakaj je tako. Meni je že od nekdaj jasno, da se te lažne informacije pojavijo takrat, ko desnica, ki stavi na antisocializem in antikomunizem, začuti, da nima več take moči, kot jo je pričakovala ...

V dokaz o Osvobodilni fronti je govor Josipa Vidmarja, književnika, iz leta 1943 aktivistom OF.