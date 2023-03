O nagradi direktorici ZD Ljubljana

Že nekaj mesecev lahko v medijih spremljamo zgodbo o nagradi za delovno uspešnost direktorice ZD Ljubljana. Ona ima verjetno kar visoko plačo in pri nagradi gre za (zanjo nepomembnih) tisoč evrov bruto. Ne morem razumeti, zakaj se preprosto ni odpovedala tej nagradi in s tem preprečila vsega cirkusa, ki je zaradi te nagrade nastal.

Nisem »fejst bukov« in ne spremljam dogajanj na družbenih omrežjih, verjamem pa, da je po »dobri« slovenski navadi na teh omrežjih ogromno kritičnih besed, žaljivk, zmerjanja, jeze ... O upravičenosti kritik ne morem soditi, ker ne poznam razmer.

Župan Janković in njegovi v občinskem svetu pa bi tudi lahko premislili in odnehali s podporo direktorici, saj s tem samo škodujejo direktorici, ministru za zdravje, ki se je moral že dvakrat opravičiti, škodujejo Gibanju Svoboda in vsem, ki to blamažo spremljajo.

Ali gre morda predvsem za trmo? Ob reki Drini živečega so vprašali, če bi reko preplaval. Niti za živo glavo ne, je rekel. Kaj pa iz trme? Iz trme pa tja in nazaj. Na misel mi pride tudi srbski pregovor »ne teraj mak na konac«, kar bi po naše pomenilo, ne rini z glavo skozi zid, ne kljubuj po nepotrebnem ... Ta zadeva z nagrado, in ne samo ta, lahko škoduje tudi samemu županu na prihodnjih volitvah.

Moj predlog: naj se gospa odpove nagradi – in mirna Ljubljana. Lahko jo podari v dobrodelne namene in ji bo priljubljenost narasla. Celo Pahorju je to uspelo s »katrco«.