O podnebju, meritvah in zdravi pameti

Avtor, g. Belhar, nam je s prispevkom z naslovom Nova vera v zaostalost skuhal enolončnico. V njej je vse, od drv, električnih avtomobilov, pretekle zgodovine, strankarskih razhajanj do političnega zelenega prehoda, samo znanosti ni v njej, čeprav je članek v rubriki Znanost.

Moto članka »Drsam tja, kjer bo pak, ne tja, kjer je bil« se je obrnil proti avtorju. Ni nam povedal, kje bo pak, ko bomo na koncu zelenega prehoda in zakaj zeleni prehod potrebujemo. Bomo nad prepadom? Znanost poganja znanstveni dvom in ne verovanje v znanost. Žal se je politika zažrla v znanost, zato pa je upravičeno naraslo kritično gledanje na znanost. Na kratko, podnebne spremembe so bile, so in bodo.

Svetovna meteorološka organizacija in slovenska opredeljujeta podnebje kot povprečje vremena na 30 let (ena od definicij podnebja). Ampak ni problem v tem, pač pa zakaj v povprečju postaja topleje. Na primer zelene zime pri nas. Politika krivi naše izpuste ogljikovega dioksida. Znanstveni članki priznanih raziskovalcev (dr. Happer, dr. Humlum, dr. Nikolov in drugi) pa so z meritvami, torej z dejstvi, dokazali, da naši izpusti CO2 ne morejo uravnavati različnih podnebij na našem planetu. Kar vprašajte jih!

V zraku je od dveh do treh tisočink odstotka teh izpustov, ostali CO2 je naravnega izvora, vseeno pa ga je le 4 stotinke odstotka. Prevladujoča plina sta dušik z 78 odstotki in kisik z 21 odstotki vlage, torej vode pa je od 1 do 4 odstotke.

Sončne elektrarne in sončni kolektorji so koristni za individualno uporabo, ne pa za sistemsko napajanje industrije in gospodinjstev. FOTO: Yusuf Wahil/AFP

Ogljikov dioksid počasi narašča zaradi naraščanja temperature, predvsem oceanov, ki tvorijo 70 odstotkov površine planeta. Ti pa se segrevajo zaradi manj oblačnosti, imamo več sonca in zaradi manjšega odboja sončeve svetlobe v vesolje, zato se je več pretvori v toploto. To sklepanje je rezultat meritev omenjenih znanstvenikov. Tako so ovrgli hipotezo, da naši izpusti segrevajo atmosfero.

Zdrava kmečka pamet pa nam pravi, da je več CO2 ugodno, ker pridelamo več hrane in imamo več gozdov. Nasa je iz vesolja ugotovila, da je Zemlja bolj zelena. To je pravi zeleni prehod. Torej, vse, kar je vezano proti izpustom CO2, je politika in ne znanost. Vsiljevanje vetrnic in sončnih elektrarn je prav tako posledica politike. Te naprave ne morejo nadomestiti klasičnih 24/7 elektrarn, kar boleče spoznava Nemčija pa tudi druge države, ki so se brezglavo zagnale v to spremembo.

Sončne elektrarne in sončni kolektorji so koristni za individualno uporabo, ne pa za sistemsko napajanje industrije in gospodinjstev. Če pa se hočejo nekateri priključiti na vetrnice, morajo računati, da ko ne bo vetra ali pa ga bo premalo, ne bodo mogli gledati televizije, hladilnik in zamrzovalnik pa ne bosta obratovala. In neslišni infrazvok v pulzih jim ne bo dal spati. Seveda pa je nujna varčna raba elektrike in toplote ter zmanjšanje onesnaževanja zaradi kurjenja. Toda CO2 ne onesnažuje okolja!

In še o pokvarjenosti svetovne politike. Po eni strani vodijo borbo proti CO2, po drugi pa dopuščajo in še podžigajo vojne, kjer se sprošča ogromno CO2 in škodljivih plinov, da ne govorimo o človeških žrtvah. V novembru bo shod v kraju Belém, Brazilija, imenovan Cop 30. Za pripravo podnebne orgije so posekali 100.000 hektarov amazonskega gozda in nastanili bodo več kot 50.000 udeležencev, ob obilnih izpustih CO2 za pot do tja in nazaj.

***

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.