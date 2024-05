O sporočilu Anžeta Logarja

Naj v prvem stavku napišem, da nisem volivec stranke SDS in da lahko objektivno komentiram napoved Anžeta Logarja (ter odgovor Janeza Janše nanjo), da bi čez nekaj let lahko prevzel vodenje stranke SDS.

Dejstvo je, da ima stranka SDS že več let približno 25 odstotkov zvestih volivcev, kar kažejo tudi letošnje ankete. Z različno sestavljenimi koalicijami je že nekajkrat vodil vlado, a je zaradi kakšnih napačnih potez, napak pri vodenju, čudnih in žaljivih tvitov ... postajal manj priljubljen pri preostalih 75 odstotkih volivcev. Zato je vsake toliko stranka SDS izgubila volitve, prihajali so novi obrazi, nove stranke.

Anže Logar pa je na volitvah za predsednika ali predsednico Slovenije dobil zavidljivih 46 odstotkov glasov. To pomeni, da ga je volilo tudi precej volivcev sredine in leve sredine. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepam, da bi pod njegovim vodstvom stranka SDS dobila na državnih volitvah precej več glasov. Morda ne toliko, kot jih je dobilo Gibanje Svoboda pred dvema letoma, pač pa precej več kot 25 odstotkov. Videli bomo, kako se bodo pripadniki stranke SDS odločili na kongresu, bo pa zanimivo.

Nisem strokovnjak za politiko, a zdrava kmečka pamet pomaga pri sklepanju in tovrstnih zaključkih.