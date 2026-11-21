Komisija za človekove pravice pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti izraža zaskrbljenost zaradi predloga novele zakona o volilni in referendumski kampanji, po katerem volilnih in referendumskih kampanj ne bi smele organizirati pravne osebe, ki so v petih letih pred dnevom glasovanja prejele sredstva iz tujine. Komisija poudarja, da je preglednost financiranja demokratičnih procesov legitimna zahteva, vendar zakonito financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe ne sme biti razlog za omejevanje njihove svobode izražanja, združevanja in sodelovanja v javnem življenju. Varovanje demokratičnih procesov zahteva tudi celovito, neodvisno in transparentno razjasnitev delovanja družbe Black Cube v povezavi s parlamentarnimi volitvami marca 2026, vključno z vprašanji naročnikov, ...