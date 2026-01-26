  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Ob dnevu spomina na holokavst: resnično in resnica

    Resnica o šoi, glas preživelih in dolžnost spomina kot edina obramba pred zanikanjem zgodovine ter ponavljanjem zločinov danes.
    O holokavstu ne moremo in ne smemo dvomiti, je zgodovinska resnica, zgodil se je in ostaja del zgodovine človeštva. FOTO: Grzegorz Celejewski/Reuters
    O holokavstu ne moremo in ne smemo dvomiti, je zgodovinska resnica, zgodil se je in ostaja del zgodovine človeštva. FOTO: Grzegorz Celejewski/Reuters
    Marjan Toš
    26. 1. 2026 | 06:00
    6:44
    Za uvod v razmišljanje ob letošnjem 27. januarju, mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta ali pravilneje šoe (hebr. shoah) sem si izposodil nekaj stavkov od zgodovinarja in direktorja ZRC SAZU prof. dr. Ota Lutharja. Že pred časom je namreč ponovil znana stališča, da ima »po padcu socializma/komunizma del postkomunističnega zgodovinopisja (da politike niti ne omenjamo) v Sloveniji problem ne samo s pojmom resničnega, temveč tudi s pojmom resnice«.

    Z njim se moramo hočeš nočeš strinjati, kajti kot je dejal že Norman Gearsom, »če ni resnice, ni pravice … Če resnico v celoti relativizirajo ali ponotranjijo določen diskurz ali jezikovno igro … končni besednjak, sredstvo za doseganje cilja, kulturno specifična prepričanja ali prakse upravičevanja, potem ni pravice. Žrtvam in tistim, ki nasprotujejo vsakršni domnevni krivici, je odvzeto še zadnje in pogosto najboljše orožje, to je, da povedo, kaj se je v resnici zgodilo.«

    O holokavstu ne moremo in ne smemo dvomiti, je zgodovinska resnica, zgodil se je in ostaja del zgodovine človeštva. Menim, da je pošteno, da se o njem govori tudi v časih, ko se dogajajo grozodejstva nad Palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu. Genocida nad Judi (pa tudi Romi in drugimi »manj vrednimi« rasami) med drugo svetovno vojno zaradi početja judovske države Izrael pač ne smemo prezreti, lahko pa prav zaradi njega toliko močneje zahtevamo ustavitev zločinov Izraela nad Palestinci.

    Slovenija v mednarodnih odnosih načelno in brezpogojno obsoja vsako agresijo

    Kaj se je v resnici zgodilo in dogajalo med šoo, so nam povedali preživeli taboriščniki kot avtentični pričevalci tega zla, ki je v letih 1933–1945 (leta 1933 je bilo ustanovljeno prvo koncentracijsko taborišče Dachau, zato uporabljam to letnico za začetek procesa, ki je privedel do »končne rešitve«, sprejete na Wannseejski konferenci januarja 1942) preseglo mejo vsakega razuma.

    Tisti, ki so preživeli Auschwitz kot osrednjo »tovarno smrti«, so ostali simbol ne samo preživetja, pač pa zlasti simbol volje do življenja. Ko je Rdeča armada osvobodila taborišče, so odkrili samo okoli 7000 preživelih taboriščnikov, živih okostnjakov. K sreči zaradi pričevanj preživelih o Auschwitzu kot simbolu zla in popolnega razčlovečenja živih in mrtvih vemo več kot od drugih taboriščih smrti.

    Kljub temu pa še vedno drži trditev italijanskega Juda iz Torina, kemika in pisatelja Prima Levija, ki je preživel Auschwitz, da »resnico o nacistični končni rešitvi judovskega vprašanja poznajo samo tisti, ki so bili umorjeni v plinskih celicah«. In še, da »ni lahko, niti prijetno raziskovati tega brezna zlobe, vendar mislim, da je to treba storiti, kajti tisto, kar je bilo možno zagrešiti včeraj, bo lahko kdo spet poskusil jutri in bo morda zadevalo nas ali naše otroke«.

    Najdražje bi bilo, če bi gradili zmogljivosti za namišljene nasprotnike

    Pričevalci so v glavnem že odšli, zdaj nadaljujejo njihovo poslanstvo tisti, ki s(m)o jih poslušali in imeli srečo, da so mnogi med njimi vsaj proti koncu življenja zbrali pogum in javno povedali, kaj so doživeli. Spominjam se nekaterih zadnjih živih prič iz Auschwitza in iz nekaterih drugih »tovarn smrti« na vzhodu okupirane Evrope (od Treblinke do Sobibora, Majdaneka in Belzeca). Malo jih je bilo in vsi so me po letu 2001 z velikim nezaupanjem sicer prijazno sprejeli, a v glavnem lep čas molčali.

    Gospa Elizabeta Fürst, roj. Deutsch, lendavska Judinja, ki je preživela holokavst, je oklevala skoraj leto dni, preden je povedala svojo tragično taboriščno zgodbo. Strah jo je bilo govoriti in bala se je, da ne bi znova pristala na seznamih, kot se ji je to zgodilo 26. aprila 1944, ko so prišli žandarji z natančnimi seznami vseh lendavskih Judov v njihovo gostilno Deutsch in vse aretirali.

    Po številnih prijaznih srečanjih je na koncu brez oklevanja dodala, da so pri aretacijah sodelovali tudi domačini, ki so Jude poznali. Bili so sosedje, prijatelji, sodelavci, someščani. Madžarskim žandarjem zato ni bilo težko izpolniti ukaza o aretacijah in deportacijah v Auschwitz – Birkenau.

    Zločin in kazen

    Gospa Elizabeta, ki smo jo poznali tudi kot Eržiko, je zbrala pogum in s tem potrdila znano misel največjega lovca na nacistične vojne zločince Simona Wiesenthala, da »vsako upanje živi, dokler se ljudje spominjamo«. Pogum je zbrala tudi preživela taboriščnica Auschwitza iz Prekmurja Erika Fürst. Spominjam se njenega srečanja z dijaki Prve gimnazije v Mariboru. Dijaki so jo nemo poslušali in se sklonjenih glav po njenem pripovedovanju tudi razšli.

    Potem je gospa Erika pogosto nastopala med dijaki in učenci ne samo v Prekmurju, pač pa tudi na Štajerskem. Vedela je in ni skrivala, do so nekateri someščani tudi v Murski Soboti sodelovali z okupacijskimi oblastmi in pomagali pri pripravi seznamov za deportacije. Nič maščevalnega ni bilo v njenem besednjaku. Zgodilo se je, nekaj nas je preživelo, oprostili smo, ne pa tudi pozabili. Tega se ne da in ne sme pozabiti.

    Pošteno javno odločanje

    Slovensko zgodovinopisje se je tematike šoe v samostojni Sloveniji po letu 1991 lotilo odgovorno in zavzeto. Spoznavati smo začeli vse vidike resnice, ki negirajo posplošene ocene, da je na Slovenskem nesmiselno govoriti o holokavstu, ker se pri nas ni zgodil. Genocid se je dogajal daleč proč od nas, tam nekje na vzhodu Evrope. Mar res?

    Trditev brez argumentov in ena od neresnic o tem poglavju slovenske zgodovine. Priče smo bili – in še vedno smo – zanikanju holokavsta, kar je postalo del absolutnega zanikanja zgodovinskih dejstev.

    Zato za konec znova pritrjujem dr. Otu Lutharju, da je »iz slovenske perspektive trditev, da evropska kultura spomina ostaja razklana, veljavna le v tistem delu, ki se nanaša na primerjavo med stalinizmom in komunizmom. Antisemitizem kolaborantskega Vichyja, primer mesteca Jedwabne na Poljskem in uničenje judovskih skupnosti na severovzhodu Slovenije (v Prekmurju, op. M. T.) so povsem primerljivi«.

     

    ***

    Dr. Marjan Toš, Lenart v Slovenskih goricah. 

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
