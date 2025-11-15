V svoji novinarski in pisateljski karieri sem nekajkrat prišel v stik z ljudmi z zgodbami iz let 1941 do 1945, dovolj, da za vsak zločin partizanske strani, ki ga omeni gospod Peterle, naštejem dva s tiste belogardistično-domobranske. In potem bo on spet potegnil iz brezna dva partizanska in jaz štiri … In tako do onemoglosti. Tega se ne grem, sploh ker prihajajoči roman, zaradi katerega je prišlo do pogovora z novinarjem Zdenkom Matozom, ne govori o Slovencih med drugo svetovno vojno, pač pa o teh v letu 2025.

In ko sem omenil domobrance kot »vojaški del avtohtone slovenske fašistične države« (seveda sem pretiraval, nobene države niso predstavljali), sem mislil, da smo se o tem že poenotili. Vsaj s sprejetjem resolucije evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu leta 2009, v kateri je med drugim zapisano, da so Slovenijo zaznamovale vse tri velike totalitarne ideologije 20. stoletja – ob komunizmu tudi fašizem in nacizem. Očitno se nismo.

***

Tadej Golob, Ljubljana