Ob menjavah

V teh kriznih časih se ljudje vse premalo smejemo in tudi dobrih šal ni več. Tudi slovenskega satiričnega lista, kot je bil Pavliha, že dolgo ni več. Nanj me spominja samo vsakoletna Pavlihova pratika. Kljub temu mi vse spremembe ob volilnih izidih in zamenjavah državnega zbora in vlade vračajo vsaj malo nasmeha na obraz. Toda nasmeh je bolj grenak.

Namreč ko sem slabe volje in vreme sili k dežju, vzamem v roke Zbrane spise I-IV, DZS, 1978, Frana Milčinskega. In v zadnjih dneh sem poiskal zapise, ki so nastali v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Na kratko. O menjavah vlade: »Čim pride stranka na krmilo, vsaka jadrno odpušča in premešča pristaše drugih strank in namešča svoje. In mora jako hiteti, da je s tem poslom gotova, dokler je še na krmilu. Za drugo delo ji itak ne preostane časa.«

Ob grivo in šoto, 29. april 1923. O korupciji: »Veste, korupcija ni kar tako. Korupcija je pri nas globoko ukoreninjena; utemeljena je v zgodovini naroda in spada v častitljive njegove tradicije, tako rekoč v njegovo kulturo. Kultura pa bodi sveta. V navadnem življenju korupciji pravijo laž in krivičnost in se z njima začenja že vzgoja, v političnem življenju pa se ji pravi korupcija in ne znajo brez nje vladati, in čim bolj je kdo zvijačen, bolj ga spoštujejo in pravijo: 'Ta pa zna!' in je korupcija v veliki časti pri ljudeh.« Korupcija, 5. oktober 1924.

O neparlamentarnih izrazih: »Toda naj nihče ne obupa. Kajti na obzorju se kaže zarja lepše bodočnosti. Izdali so knjigo, ime ji je 'Poslovnik narodne skupščine' in ima v prilogi seznam onih izrazov, ki so se s predsedniškega mesta oglasili kot neparlamentarni. 'Bitanga' ne kaže nikomur reči in tudi ne, da 'mu fali jedna daska', niti ne, da je nekdo 'najbolj len član parlamenta'. Vse troje je v seznamu. Niti ni potrebe o dvomih. Ko je dovolj izrazov, ki niso v seznamu, in so potem do preklica parlamentarni.« Neparlamentarni izrazi, 15. februar 1925. Najde se še več podobnih zapisov, recimo Zastran uličnih imen, 28. junij 1923.

In ko berem te stare zapise, sem boljše volje. Vendar še vedno menim, da bi morali za vse naše poslance in vodstveno osebje v vladi zahtevati potrdilo o nekaznovanosti, v katerem je zapisano, da določena oseba ni vodena v kazenski evidenci.

***

Dr. Ivan (Vane) Leban, prof. emer., Smrjene.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.