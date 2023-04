Obisk v Pekingu

V začetku aprila letos sta Peking obiskala predsednik Francije Macron in predsednica evropske komisije Von der Leynova. Sprejel ju je najvišji državni vrh Kitajske. Kot je bilo razbrati iz novinarskih poročil, sta bila na srečanju dominantna problema rusko-ukrajinski vojaški konflikt (predsednica EU) in gospodarsko sodelovanje Kitajske z EU (predsednik Francije). Kakšen je bil rezultat?

Ob medsebojnih srečanjih je bilo razvidno, da je bil strogo spoštovan protokolarni nivo: predsednik države s predsednikom države in predsednik vlade s predsednico evropske komisije. Seveda so bila srečanja, kjer sta bila udeležena oba evropska gosta in kitajski vrh, vendar so bili razgovori zelo zadržani, predvsem s strani kitajskega predsednika. Videti je bilo, da predsednice evropske komisije ni prav veliko zanimal kitajski mirovni predlog za Ukrajino, pač pa obisk kitajskega predsednika v Ukrajini. Glede tega je bil kitajski predsednik kratek – »bom obiskal«. Ni bilo nobenega drugega pojasnila, niti kakšnega roka, kdaj naj bi to realiziral.

Najbrž sta oba Evropejca pričakovala drugačne razgovore in dogovore. Ni jih bilo. Kitajska je pokazala, da ima svoja stališča s svojo politiko, in pika. Francoski predsednik je to vljudno vzel na znanje, predsednica evropske komisije pa je dajala vtis nekakšne prizadetosti.

Kitajska in EU sta soodvisni in skoraj prisiljeni, da gospodarsko sodelujeta brez kakšnih zunanjih motenj. Takšno bo najbrž tudi nadaljevanje medsebojnih odnosov ne glede na dogajanja v Ukrajini.