    Pisma bralcev

    Obsodba imperialistične agresije ZDA in Izraela proti Iranu

    Nujen je poziv k spoštovanju mednarodnega prava, končanju agresije ter uveljavitvi enotnih meril brez političnega cinizma.
    Kdor hladnokrvno ubija otroke, ne deluje v interesu zaščite prebivalstva ali varnosti regije. FOTO: Amirhossein Khorgooei/Reuters
    Galerija
    Kdor hladnokrvno ubija otroke, ne deluje v interesu zaščite prebivalstva ali varnosti regije. FOTO: Amirhossein Khorgooei/Reuters
    Jadranka Šturm Kocjan, Vladimir Kapuralin
    4. 3. 2026 | 06:00
    5:19
    A+A-

    Mednarodna mreža antifašistov (MMA) ostro in nedvoumno obsoja združen vojaški napad Združenih držav Amerike in Izraela na suvereno državo Iran, izveden brez kakršnegakoli mandata Varnostnega sveta OZN. Gre za neposredno in zavestno kršitev ustanovne listine Združenih narodov, načela neuporabe sile ter temeljnega načela nevmešavanja v notranje zadeve suverenih držav.

    Napad razumemo kot nadaljevanje imperialistične politike pritiska na neodvisne države globalnega juga. Sklicevanje na tako imenovano »preventivno operacijo« je pravno neutemeljeno in politično izrabljeno opravičilo za uporabo sile. Iran po javno dostopnih podatkih ne razpolaga z jedrskim orožjem, medtem ko ga napadalki imata. Med napadom Iran ni izvajal oboroženega napada na nobeno državo in je sodeloval v diplomatskih procesih ter izražal pripravljenost na kompromisni sporazum. Udar v takšnih okoliščinah jasno razkriva, da cilj ni bil mir, temveč uveljavitev geostrateške prevlade.

    image_alt
    Trumpova tvegana vojna po lastni izbiri v Iranu

    Ta napad ponavlja logiko katastrofalnih intervencij iz preteklosti, vključno z invazijo na Irak leta 2003, ter potrjuje nevarno doktrino enostranskih preventivnih udarov in ciljanih likvidacij. Praksa, po kateri si posamezne sile jemljejo pravico do samovoljnega odstranjevanja političnih voditeljev ali destabilizacije držav, ki niso v skladu z njihovimi interesi, spodkopava celoten mednarodni pravni red. Če postane sprejemljivo, da se politična nesoglasja rešujejo z vojaško silo ali likvidacijami, je ogrožen vsak narod in vsak voditelj kjerkoli na svetu.

    MMA posebej in brez zadržkov obsoja uboj več kot sto civilistov, med njimi številnih osnovnošolk. Kdor hladnokrvno ubija otroke, ne deluje v interesu zaščite prebivalstva ali varnosti regije. Takšno ravnanje razkriva, da ne gre za skrb za dobrobit naroda, ampak za uveljavljanje lastnih imperialnih interesov s silo. Smrti otrok ni mogoče relativizirati z izrazom »kolateralna škoda«. Mednarodno humanitarno pravo jasno določa načelo razlikovanja med vojaškimi cilji in civilnim prebivalstvom ter načelo sorazmernosti. Vsaka kršitev teh načel zahteva neodvisno mednarodno preiskavo in odgovornost.

    image_alt
    Napad na Iran povzročil največjo motnjo v letalskem prometu po pandemiji

    Obsoditi moramo tudi dolgotrajno ekonomsko vojno proti Iranu v obliki enostranskih sankcij in blokad. Takšni ukrepi kolektivnega kaznovanja prizadenejo predvsem civilno prebivalstvo ter pomenijo obliko političnega in ekonomskega pritiska, ki spodkopava pravico držav do samostojnega razvoja. Sankcije niso miroljubna alternativa vojni – pogosto so njeno nadaljevanje z drugimi sredstvi.

    Z zaskrbljenostjo opozarjamo na očitna dvojna merila dela držav Evropske unije. Načela suverenosti, ozemeljske celovitosti in spoštovanja Ustanovne listine OZN ne morejo veljati selektivno – mednarodno pravo ni politično orodje, ampak univerzalna norma, ki mora veljati za vse države brez izjeme. Ob napadu Rusije na Ukrajino so države EU enotno zagovarjale ta načela in uvedle sankcije. Danes, ko ZDA in Izrael brez mandata OZN napadeta suvereno državo, pa prevladujeta molk ali tiha podpora. Načela, ki veljajo le takrat, ko to ustreza političnim interesom, niso načela, temveč politični cinizem.

    MMA izhaja tudi iz načel neuvrščenosti: dejanske suverenosti, enakopravnosti držav, pravice narodov do samoodločbe ter reševanja sporov izključno po mirni poti v okviru OZN. Nobena država nima pravice vsiljevati svoje politične volje drugi – ne z vojaško silo ne z ekonomskim izčrpavanjem.

    image_alt
    Režima ni mogoče spremeniti zgolj s tem, da se obglavi vodstvo (VIDEOKOMENTAR)

    Zato pozivamo k takojšnji ustavitvi agresije in umiku vseh napadalnih sil, k vrnitvi k diplomaciji ter doslednemu spoštovanju mednarodnega prava brez dvojnih meril. Vlade držav regije in Evropske unije pozivamo, naj javno obsodijo napad ter prekinejo vse vrste vojaškega in logističnega sodelovanja, ki bi pripomogle k nadaljevanju konflikta.

    Solidarnost z napadenimi narodi ne sme biti odvisna od tega, kdo napada. Iranski narod – ne glede na notranjepolitična vprašanja – ima pravico do življenja brez bomb, sankcij in zunanjega diktata. Svet, ki temelji na hegemoniji sile, ni varnejši svet. Edina pot do pravičnega in trajnega miru sta spoštovanje suverenosti, enakopravnosti držav in dosledna uveljavitev načel mednarodnega prava.

     

    ***

    Jadranka Šturm Kocjan, Vladimir Kapuralin, Mednarodna mreža antifašistov, Sežana, Pulj

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

