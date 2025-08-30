Obujanju nacizma in ustaštva smo priča zaradi namerne nevednosti

Spoštovani dr. Tine Hribar v dolgem zapisu razloži, zakaj je bila 8. 7. 1990 v Rogu zares prava spravna slovesnost – s citati, spominskimi zapisi in etičnim uvidom. Podpisana državljanka Republike Slovenije sem zelo hvaležna za ta zapis. V njem avtor natančno pove, da še danes »druga stran« ne priznava svojega deleža odgovornosti za vse povojne dogodke.

Ko pogled v zgodovino kot urno nihalo zaniha z ene na drugo stran, je razumevanje dogodkov zelo težko. V moji mladosti smo poslušali herojsko partizansko zgodovino o odporu proti okupatorju. Hkrati so nas naučili, da so nas okupatorji imeli za manjvredno raso, takoj za Judi in Romi, zato se je posebej na nemškem okupacijskem ozemlju že 1941. začelo rasno pregledovanje in izseljevanje slovenskih izobražencev, tudi duhovnikov.

Mariborski škof je okupatorje postavil pred vrata – o tem mi je zdavnaj, v sedemdesetih letih, pričala babica – zato je bil tako rekoč konfiniran v škofiji. Hkrati so nas takrat naučili vse bistvene zahteve iz sklepov Avnoja: npr. priključiti Primorsko k matični domovini.

Danes večina sploh ne ve, da je bila po prvi svetovni vojni meja med Jugoslavijo in Italijo na vrhu Triglava, se vila pri Logatcu proti Reki. Brez partizanskega odpora in osvoboditve tega dela etničnega ozemlja bi Primorska, kakor je hotel tudi Churchill, pripadla Italiji.

Ta je vselej »zamenjala« stran in si želela pridobiti ozemlje »barbarskih« Slovanov. Kmalu po letu 1990 je nihalo zanihalo v drugo stran, tretja povojna generacija pa je v šoli v zgodovinskih učbenikih spenjala liste o dogodkih druge svetovne vojne. Izognila se bom vznesenim splošnim besedam in zapisala samo nekaj izpričanih dejstev, ki jih je treba videti in razumeti v širšem kontekstu.

Na našem koncu so bili zaradi izdaje in sodelovanja domobrancev mučeni, ubiti in zažgani: družina v Podgorici, družina v Dolenjem, ranjenci in dr. Tine Zajec v partizanski bolnici pri Komendi.

Filozof dr. Tine Hribar je s citati in etičnim uvidom pojasnil pomen spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu. FOTO: Jože Suhadolnik

Na glavo moje mame so domobranci razpisali nagrado, tako da je morala teden dni pred sedemnajstim rojstnim dnem, na božič 1944., pobegniti k zaupanja vrednim ljudem, prvič v življenju s pištolo v torbi – ustrelila bi se, če bi jo izsledili. Šele v pozni starosti je več govorila o tem. Med vojno je delovala le kot neoborožena aktivistka z zbiranjem materiala za partizane, s petjem slovenskih pesmi in s spodbujanjem domoljubja med vrstniki.

Zaradi izdaje so poslali v Begunje očeta moje sosede, ki je imela takrat le dve leti in štiri leta staro sestro. Pregnan je bil daleč na zahod Nemčije in – kakšna ironija usode! – ubil ga je šrapnel zavezniške bombe. Danes se ne govori o tem, da je bilo ubitih na tisoče prisilnih delavcev, ki so bili pred zavezniškimi bombami skoraj nemočni. Policijski načelniki in župani so jim pred zračnimi napadi pogosto prepovedali dostop do zaklonišč. Prisilno so morali čistiti področja bombardiranj.

Moj tast je ob italijanski raciji 1942. stopil pred poveljujočega in se predal, da so v zameno izpustili njegova mlajša brata, ki sta potem pobegnila nazaj k partizanom. V kasarni je nekdo oprezal izza zavese in pošiljal ljudi na eno ali drugo stran (Italijani sami ne bi mogli prepoznati sodelavcev odpora): kot talce v Gramozno jamo ali kot jetnike v Gonars. Iz Gonarsa bi tast lahko prišel le, če bi se priključil MVAC – pomožni milici (posrednik pri okupatorskih oblasteh je bil škof Rožman) –, pa tega ni hotel.

Po kapitulaciji Italije je preplaval Sočo in se pridružil Medanski četi. Bil je oficir starojugoslovanske vojske in nikoli komunist. Njegovi mami so črnorokci dvignili lesen pod, ker so iskali radio Kričač. Brata so ubili v bitki pri Žužemberku, kjer je bilo mitralješko gnezdo v cerkvenem zvoniku. Sestra je bila ubita v zavezniškem bombardiranju ob koncu vojne na železniški postaji v Ljubljani. Njihova mati, spomeničarka, je pričala tudi o grozotah na sv. Urhu, katerega delovanja se danes sploh ne omenja, pa Kozlarjeve gošče tudi ne.

Po prvi svetovni vojni je državna meja med Kraljevino Jugoslavijo in Italijo potekala čez vrh Triglava. FOTO: Turizem Kranjska Gora

V vas nad Grobelnim so maja, bežeč prek naših krajev, prišli ustaši s pratežem, konji, v goebbelsovski maniri z ženami in otroki (Goebbels, Hitlerjev tesni sodelavec, je umoril – zastrupil sedem otrok, ženo in sebe). Domačini so poskrili zastave v pozdrav svobodi. Ustaši so zahtevali vodo zase in za živali ter jo tudi dobili. Čeprav jim je gorelo pod petami, so pod hlev kmetije, kjer so se napojili, podtaknili ogenj.

V Domžalah pa smo s spravo opravili že zdavnaj. Zanjo je namreč poskrbel poseben odbor svojcev padlih, vodja trškega ljudskega odbora Franc Habjan in takratni spoštovani domžalski župnik Franc Bernik (na začetku vojne aretiran, potem pregnan v Ljubljano).

Že takoj po vojni, 24. novembra 1946, so organizirali prekop in pokop padlih partizanov, otvoritev in blagoslov novega pokopališča. Pogreba se je udeležila velika množica sorodnikov, prijateljev in znancev padlih partizanov. Na čelu sprevoda so partizani nosili brezov križ.

Franc Habjan, prvi povojni domžalski župan, je dosegel, da so v Mostarju vlili bronast kip križanega Kristusa, avtorja kiparja Marjana Keršiča - Belača. Gospod Franc Bernik je pri ljubljanskem škofu pridobil dovoljenje za pokop partizanov in blagoslov novega pokopališča (Gerbec, F., idr., 2017, Svoboda – plačilo za žrtve, ZB za vrednote NOB, Domžale).

Nacistični okupatorji so Slovence obravnavali kot manjvredno raso in izvajali izseljevanje izobražencev ter duhovnikov. FOTO: Wikimedia

Če strnem: želim si, da bi zgodovinsko nihalo obstalo v mirovni legi, da bi se zavedali vseh strahot med vojno in po njej, prenehali izrabljati pokojne za politične obračune.

Zaradi namerne nevednosti smo priča obujanju nacizma, ustaštva in koncertov z ustaško ikonografijo, skrunjenju partizanskih spomenikov, njihovemu podiranju zlasti na Hrvaškem, menda kar 3000, čisto nazadnje nenavadnemu posredovanju policije pri Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem.

Manica Perdan Ocepek, Domžale.

