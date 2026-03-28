Od evropske stagnacije k slovenski suverenosti

Kot državljan in opazovalec kritičnih gospodarskih razmer pozivam k nujnemu in radikalnemu zasuku slovenske politike. Podatki in analize svetovno priznanih ekonomistov, od Jeffreyja Sachsa do Maria Draghija, ter domačih strokovnjakov, kot sta Jože P. Damijan in Bogomir Kovač, kažejo na to, da Evropska unija pod trenutnim vodstvom gospe Ursule von der Leyen stopa po poti zavestnega gospodarskega nazadovanja in deindustrializacije.

Slovenija se mora nemudoma aktivirati na treh ravneh: diplomatski ofenzivi za spremembo politik EU, vzporednem »planu B«, ki bo zagotovil preživetje našega gospodarstva neodvisno od bruseljskih direktiv, udejanjanju politik in ukrepov za večjo dodano vrednost na zaposlenega.

Argumenti za nujno spremembo smeri EU

Diagnoza sistemskega zloma. Ekonomski konsenz (Sachs, Draghi, Damijan) postavlja neizprosno diagnozo:

• Energetski samomor in nekonkurenčnost: Sachs opozarja, da je Evropa zamenjala stabilne vire za ameriški utekočinjeni zemeljski plin (UZP), ki je šestkrat dražji. To je neposredni napad na industrijo. Jože P. Damijan pritrjuje, da brez konkurenčnih cen energentov slovensko energetsko intenzivno gospodarstvo nima prihodnosti v globalnih vrednostnih verigah.

• Investicijski in tehnološki zaostanek: Mario Draghi v poročilu o prihodnosti evropske konkurenčnosti jasno pove: Evropa potrebuje množično investicijsko ofenzivo (800 milijard evrov letno), sicer bo postala muzej na prostem. Bogomir Kovač dodaja, da Evropa izgublja tekmo s Kitajsko in ZDA na celotnem spektru – od robotike do umetne inteligence –, ker je ujeta v birokratske regulacije namesto v inovacijski preboj.

• Industrijski zlom nemškega jedra in slovenska usodna vezanost: Slovenija je kritično vezana na Nemčijo, najpomembnejšo trgovinsko partnerico, kamor izvozimo približno petino vsega blaga. Sachs opozarja, da nemško industrijsko jedro dobesedno umira pod pritiskom treh uničujočih dejavnikov:

1. Izguba energetske konkurenčnosti: nemški industrijski model je desetletja temeljil na dostopu do poceni in predvidljivih energetskih virov prek plinovodov. Prehod na UZP, ki je strukturno dražji, je trajno uničil cenovno konkurenčnost nemške težke industrije, kemijskega sektorja in metalurgije.

2. Tehnološki izpodriv in kanibalizem: medtem ko je Nemčija ujeta v strogo regulacijo in visoke stroške, ZDA prek subvencij (npr. »Inflation Reduction Act«) in Kitajska prek prevlade na področju e-mobilnosti sistemsko izpodrivajo nemške avtomobilske in strojne gigante. Nemški izvoz na kitajski trg se krči, kitajska konkurenca pa prodira na evropska tla.

3. Množični odliv kapitala (deindustrializacija): zaradi neugodnih pogojev v Evropi nemški industrijski stebri (npr. BASF, Volkswagen, Siemens) svoje investicije in proizvodne zmogljivosti pospešeno selijo v regije z nižjimi stroški energije in boljšimi spodbudami (ZDA in Azija).

Posledice za Slovenijo: ker slovenska podjetja v teh verigah nastopajo predvsem kot podizvajalci (proizvajalci komponent), pomeni umiranje nemškega jedra neposreden upad naročil za slovensko industrijo. Brez poceni energentov in ob geopolitični podrejenosti strateškim interesom ZDA evropska industrija izgublja suverenost, Slovenija pa se sooča z realno možnostjo dolgotrajne gospodarske stagnacije. Edini izhod je torej radikalen zasuk k lastnemu znanju in njegovi zaščiti ter usmerjenost k novim trgom.

Slovenija mora v Bruslju zahtevati konec politike »ekonomskega samouničenja« in se zavzeti za energetsko realnost ter investicijsko avtonomijo.

»Plan B«: nova zavezništva in gospodarska suverenost

Če se vodstvo EU ne odzove na Draghijeva in Sachsova opozorila, Slovenija ne sme potoniti skupaj z njimi. Potrebujemo strategijo, ki jo zagovarjata tudi Damijan in Kovač:

• Diverzifikacija zavezništev in trgov: Slovenija mora proaktivno iskati nova strateška partnerstva zunaj EU in ZDA. Iskanje trgov, ki razpolagajo z viri po tržnih (ne ideoloških) cenah, mora postati prioriteta slovenske diplomacije.

• Aktivna industrijska politika: namesto pasivnega čakanja na bruseljske subvencije mora država, po vzoru uspešnih majhnih držav (kot na primer Avstrija in Danska), voditi suvereno politiko spodbujanja domačih izvoznih šampionov na hitro rastoče trge globalnega juga in Azije.

Dvig dodane vrednosti (DV): projekt »Invented in Slovenia«

Visoki stroški energije ter volatilnost trgov pomenijo, da Slovenija ne more več tekmovati kot podizvajalec. Edina rešitev je prehod na proizvodnjo visokotehnoloških končnih proizvodov in storitev ter lastništvo znanja:

• Prebojne investicije v lastno znanje: kot utemeljuje akademik Igor Emri v projektu »Invented in Slovenia«, mora država namesto subvencioniranja preživetja množično vlagati v tehnološki razvoj in zaščito intelektualne lastnine. Le izdelki z veliko dodano vrednostjo lahko prenesejo višje stroške (med drugim tudi višje stroške energentov).

• Tehnološka avtonomija: spodbujanje domačih inovacij nam bo omogočilo konkurenčnost na svetovnih trgih, ne glede na omejitve, ki nam jih postavlja Bruselj.

Zaključek: napovedi za prihodnjih dvanajst mesecev so po Sachsovi oceni »ekstremno ostre«, Draghi pa svari pred »agonijo« Evrope, če ne bomo ukrepali takoj. Pozivam, da prenehamo s politiko čakanja na bruseljski konsenz.

Slovenska vlada mora v EU zahtevati konkretne ukrepe (skladno z Draghijevimi priporočili), hkrati pa v ozadju, kot predlagata Damijan in Kovač, neutrudno ustvarjati pogoje za gospodarski preboj, ki bo temeljil na suverenosti, lastnem znanju in veliki dodani vrednosti.

Borut Žerjal, Portorož.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.