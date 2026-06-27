Od Marxa do Tita: nasilje, povojni poboji in neuspela tranzicija spomina

Avtor članka Luka Lisjak Gabrijelčič analizira aktualne dogodke naše polpretekle zgodovine, ki jih do določene meje primerja s stanjem razumevanja dogodkov francoske revolucije. Francozi so sporna vprašanja revolucionarjev v odnosu do kraljevine Burbonov že umestili v svoj kolektivni zgodovinski spomin. V Sloveniji pa v odnosu do spornih dogodkov med drugo svetovno vojno in po njej še vedno prevladuje razdvojenost duha. Zato ostajamo v nedokončani in sporni tranziciji.

Moje mnenje je le hipotetično in nikomur ne očita krivde. Na videz stališča zastopnikov ene in druge strani že poznamo v smislu že videnega (fr. déjà vu) in slišanega. V bistvu nam manjkajo globlje spoznanje, spoštovanje in razumevanje z opravičili za lastne napake drug drugemu.

Od kod izhaja krutost dialektičnega spomina? Za Marxa je cilj socialistične revolucije dosegljiv le z nasilnimi sredstvi. S tem stališčem je zavrnil miroljubna stališča utopičnih socialistov Roberta Owna (1771–1858), Charlesa Fouriera (1772–1837) in Claude-Henrija de Saint-Simona (1760–1825). Ti so zastopali ideje socialnih reform in znanstvene etike celotne skupnosti. Želeli so doseči preobrazbo kapitalizma v pogajanjih z delodajalci. Zdi se mi, da so današnji levičarji z idejo socialne enakosti in miroljubne politike bližji utopičnim socialistom kot Marxu.

Klasiki marksizma (Marx, Engels, Lenin, Stalin) niso sledili ideji skupnega dobrega po skupnem načrtu, ampak po svojih posebnih načrtih, ki so jih prilagajali situaciji na terenu. Za Kanta naj bi posameznik razmišljal po meri občega človeka. Po Marxu naj bi celo »deloval po meri vsake vrste«, tedaj tudi živalske in rastlinske.

V slabi (po Marxu umazano judovski) praksi se človek, nasprotno, izkazuje bolj zverinski od vsake zveri. Latinski pregovor pravi, da je človek človeku volk (homo homini lupus). S stališča klasikov smo še v predzgodovini, ki se nevšečno ponavlja prvič kot tragedija, drugič kot farsa, ne pa v zgodovini, ki »razrešuje vse uganke predzgodovine«.

Politični voditelji, kot so Lenin, Stalin, Tito, Mao Zedong, so dosegali ideale z nasilnimi sredstvi. Maršal Tito se je od stalinističnega nasilja sčasoma distanciral z uveljavljanjem delavskega samoupravljanja in politiko neuvrščenosti miroljubne koeksistence. To je veljalo kot socializem s človeškim obrazom.

Samo nastajanje in uveljavljanje rojevanja nove Jugoslavije je bilo precej boleče. Pobijali so ne le zunanje, ampak tudi notranje sovražnike, dogajali so se povojni poboji leta 1945, Nagodetov proces leta1947 in dachavski procesi med letoma 1947 in 1949. S sodobnega pravnega vidika je to kršenje človekovih pravic, s krščanskega pa kršenje temeljne etične zapovedi »ne ubijaj«.

Ti procesi so bili namenjeni tudi zastraševanju dejanskih in potencialnih političnih nasprotnikov. Skratka, »naš komunistični človek« ni prenašal drugače mislečih. Za Lisjaka Gabrijelčiča pa so dachavski procesi za vse strani poučni in si jih nihče ne more prisvajati za svojo tako imenovano pravo stran zgodovine.

Kruta realnost, ki jo beleži naš spomin, je tragična v naši razdvojenosti. Bolečine oziroma travme obeh strani ohranja dejstvo, da en ekstrem uničuje drugega in s tem uresničuje svojo prevlado osebnega ali strankarskega voditelja. Namesto dialektične sinteze, kakršno predvidevajo klasiki marksizma, ohranjamo predzgodovinsko ponavljanje neobvladanih lekcij.

V tej repliki sem poskušal pojasniti odsotnost skupnih rešitev, ki jih nekateri odločilni dejavniki iz različnih razlogov zavračajo. Soočanje s spornimi dogodki bi nam v medsebojnem dialogu omogočilo obojestransko priznanje napak in morda tudi nacionalno katarzo na koncu tranzicije. Potem bi morda ljubezen kot povezovalna sila še lahko »umila tragični spomin«.

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Bogomir Novak, Ljubljana.

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