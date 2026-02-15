  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Od Minneapolisa do Metelkove: kam lahko vodi normalizacija represije?

    Metelkova je že dolgo prostor, kjer se – podobno kot v drugih alternativnih urbanih okoljih po svetu – zbirajo različne ranljive in marginalizirane skupine.
    Galerija
    Dr. Dušan Nolimal
    15. 2. 2026 | 05:00
    6:25
    A+A-

    Naslov tega besedila ni mišljen kot neposredna primerjava razmer v Sloveniji z razmerami v Združenih državah Amerike, temveč kot simbolno opozorilo. Minneapolis v tem kontekstu predstavlja skrajni primer družbe, kjer se je dolgotrajna normalizacija represivnih varnostnih pristopov – ob hkratnem zanemarjanju socialnih in javnozdravstvenih odzivov – v določenih okoliščinah prevesila v tragične posledice. Metelkova pa je domač, slovenski prostor, kjer se danes zastavlja vprašanje, v katero smer želimo razvijati lastne varnostne politike, še preden se tveganja začnejo kopičiti.

    Metelkova je bila v Ljubljani razglašena za varnostno tvegano območje, odziv države in mesta pa se v zadnjem času vse bolj kaže predvsem z okrepljeno policijsko prisotnostjo zaradi nasilništva, ulične prodaje drog in drugih kaznivih dejanj. Takšen pristop sam po sebi ni nelegitimen. Problematičen postane takrat, ko začne prevladovati kot glavni ali celo edini odgovor na kompleksne družbene in javnozdravstvene izzive, ki jih takšna okolja odražajo.

    Kdo ima koristi od razglasitve Metelkove za tvegano območje

    Nedavni primer iz Združenih držav Amerike je v tem smislu opozorilna ilustracija, ne pa model, ki bi ga bilo mogoče ali smiselno neposredno preslikati v slovenski prostor. V Minneapolisu je bil med policijskim posredovanjem smrtno ranjen tudi 37-letni Alex Pretti, civilist in zdravstveni delavec. Ne glede na različne interpretacije dogodka in osebne okoliščine vpletenih je smrtni izid med policijskim posegom sprožil množične proteste in znova odprl vprašanja o mejah policijskih pooblastil, sorazmernosti uporabe sile ter tveganjih pristopov, ki varnost razumejo predvsem skozi nadzor in prisilo.

    Slovenija seveda ni ZDA. Nima primerljive zgodovine sistemskega policijskega nasilja, razširjene uporabe strelnega orožja ali globoke institucionalne segregacije. Prav zato je smiselno o takšnih primerih govoriti preventivno in analitično kot o opozorilu, kam lahko vodi postopna normalizacija represije, če ta začne nadomeščati socialne, zdravstvene in skupnostne odzive.

    Mag. Dušan Nolimal, drt. med., spec. socialne medicine, svetovalec na Centru za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, v Ljubljani, 28. novembra 2013. Foto Uroš Hočevar/delo

    Metelkova je že dolgo prostor, kjer se – podobno kot v drugih alternativnih urbanih okoljih po svetu – zbirajo različne ranljive in marginalizirane skupine: umetniki in glasbeniki, alternativne subkulture, ljudje z izkušnjami rabe alkohola in drog, migranti, spolne delavke, brezdomci ter posamezniki v socialnih in duševnih stiskah. Na tem območju že leta deluje metadonska ambulanta ZD Ljubljana, pomembno vlogo pa imajo tudi terenske nevladne organizacije in nizkopražni programi, ki delujejo tam, kjer klasične institucije pogosto ne dosežejo ljudi.

    Etično gledano se prav na takšnih mestih najostreje pokaže napetost med zagotavljanjem javne varnosti in varovanjem človekovega dostojanstva. Država ima dolžnost ščititi prebivalce pred nasiljem, hkrati pa tudi odgovornost, da ne ustvarja dodatne škode tam, kjer so ljudje že v izhodišču ranljivi. V okoljih, kjer se prepletajo revščina, odvisnosti, duševne krize in socialna izključenost, lahko pretežno represivni ukrepi hitro vodijo v stopnjevanje konfliktov, poglabljanje nezaupanja in včasih tudi v nepopravljive posledice.

    Izkušnje iz tujine to potrjujejo. V več ameriških mestih – pa tudi v nekaterih evropskih okoljih – so poskusi zatiranja ulične preprodaje drog in nasilja skoraj izključno s policijsko represijo kratkoročno morda zmanjšali vidnost problemov, dolgoročno pa povečali tveganja: premik dejavnosti drugam, več nasilja, več smrtnih izidov in večjo odtujenost med institucijami in skupnostmi. Nasprotno pa mesta, kot so Zürich, Lizbona ali Vancouver, kažejo, da kombinacija javnozdravstvenih ukrepov, zmanjševanja škode, socialne podpore in sorazmernega nadzora prinaša bolj trajne in humane rezultate.

    Droge kot politično orodje

    Ključno vprašanje zato ni, ali potrebujemo varnost, temveč kako jo zagotavljamo. Ali bomo urbana okolja, kot je Metelkova, obravnavali predvsem skozi logiko nadzora in represije ali pa bomo sočasno in sistematično krepili javnozdravstvene, socialne in terenske programe – od zdravljenja in zmanjševanja škode do raziskovanja – ter se tako lotili dejanskih vzrokov nasilja, preprodaje drog in družbene izključenosti.

    Pri tem ne gre za abstraktne razprave, temveč za zelo konkretne in osnovne potrebe ljudi, ki se na tem območju zbirajo in so pogosto v hudi stiski zaradi rabe posebej nevarnih drog, brezdomstva, duševnih kriz ali njihovih kombinacij. Dostop do osnovnih higienskih pogojev – stranišč, tušev, možnosti pranja perila – ter do preverjenih ukrepov zmanjševanja škode, kot so nalokson »za domov«, medicinska konoplja, varna soba s sterilnim priborom za injiciranje in varno odlaganje uporabljenih igel, ni vprašanje razvajanja, temveč javnega zdravja in osnovnega dostojanstva. Dejstvo, da Ljubljana te potrebe že leta sistematično spregleduje, je škodljivo tako za posameznike kot za širšo skupnost.

    Občasne napovedi o razmislekih glede vzpostavitve varne sobe sicer obstajajo, a brez jasnega načrta in izvedbe ostajajo prazne obljube. Ob prihajajočih volitvah to postaja tudi vprašanje širše družbene usmeritve. Smiselno se je vprašati, kakšno varnost si kot družba želimo: takšno, ki temelji predvsem na širjenju policijskih pooblastil in nadzora, ali takšno, ki jo gradi z usklajenim, strokovno utemeljenim in humanim javnozdravstvenim, socialnim ter raziskovalnim delom. Volilni čas je priložnost, da politični odločevalci jasno povedo, kako razumejo ravnotežje med represijo, varovanjem človekovih pravic in odgovornostjo države za zdravje ter dostojanstvo vseh.

    ***

    Dušan Nolimal, dr. med.,

    Ljubljana

    Metelkovaminneapolispisma bralcevDušan Nolimalrepresija

