Od razreza do zrezka

V zadnjih tednih se v sicer skopih, med zobmi precejenih izjavah nove vladajoče koalicije zelo pogosto ponavlja izraz razrez. Mišljen kot iz širše množice izrezan poimenski nabor imen in seveda tudi ljudi, ministrov in ministric, ki bodo sestavljali oziroma že sestavljajo novo vlado Republike Slovenije.

Z nekaj dobre volje se ta namera da razumeti, toda med malce pozornejšim sprehodom skozi slovarsko gradivo, vključeno v portal Fran, ki ga nadvse skrbno negujejo sodelavci Jezikoslovnega inštituta Frana Ramovša ZRC SAZU, se zlahka znajdemo na tankem ledu. V Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja, na primer, tako opisanega pomena ni najti. Zasledimo pa v SSKJ pod 1., da gre za glagolnik od razrezati, ki ga ilustrira primer razrez zaklane živali, in 3., da bi lahko šlo tudi za razrez usnja oziroma obveznih dajatev. Pa tudi, da kamnarji poznajo osnovni in končni razrez pri obdelavi kamna, in tako naprej.

Še najbližja pomenu razreza članov vlade je razlaga pod 2, ki (tudi v SSKJ) pojasnjuje, da je bil razrez zlasti v prvih letih po 1945 razdelitev določenih obveznosti, količine po ustreznem ključu, ki ga ni mogoče poljubno spreminjati: doseči, narediti pravilen razrez. Za silo bi še ustrezalo, če ne bi šlo za relikt iz za mnoge Slovence najmračnejšega polpreteklega obdobja. Kar se je zakotilo v takratnem mraku, pač ne bi smelo ohraniti veljave do demokratične razsvetljenosti našega časa!

Izpis sestavka rezati v Snojevem Slovenskem etimološkem slovarju med drugim ponuja še izpeljave iz rézati: rez, réženj, rezanec, rezína, izrezek, narézati, narezek, zrézati in zrezek. Obujen spomin na slikovito izražene očitke prvemu med velmožmi pred štirimi leti, »da svoje sodelavce, še bolj kot nasprotnike, reže kot salamo«, je seveda le zlonameren opomin.

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Iztok Ilich, Ljubljana.

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