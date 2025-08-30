  • Delo d.o.o.
    Pisma bralcev

    Odgovor na nerazumevanje ustavnega načela enakosti

    Pojem »pozitivna segregacija« v nasprotju z ustavo in temeljnimi načeli demokracije.
    Temelj vsake demokratične družbe je dosledna enakopravnost vseh njenih državljanov. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Temelj vsake demokratične družbe je dosledna enakopravnost vseh njenih državljanov. FOTO: Shutterstock
    Andrej Umek
    30. 8. 2025 | 06:00
    3:10
    A+A-

    Odziv Igorja Mravlje (23. avgust) na moj prispevek v Pismih bralcev (16. avgust) kaže na veliko nerazumevanje tega, kar sem napisal.

    Edina drugačna razlaga je, da je g. Mravlja zagovornik ene od totalitarnih doktrin. Zato želim osnovne teze svojega prispevka ponoviti, upam, da v bolj razumljivi obliki. Želim izpostaviti dve osnovni dejstvi.

    Enakopravnost vseh državljanov je temelj vsake demokratične družbe. Zato je ta pojem jasno definiran v ustavi vsake demokratične države.

    V primeru Republike Slovenije je to 14. člen: V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.

    Enakopravnost vseh državljanov je zapisana v ustavo, ki jo morajo demokratično misleči spoštovati. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Enakopravnost vseh državljanov je zapisana v ustavo, ki jo morajo demokratično misleči spoštovati. FOTO: Jure Eržen/Delo

    image_alt
    Kaznovani, ker se starajo

    Mislim, da je dovolj jasno, da ta člen Ustave Republike Slovenije prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo. Ker sem v svojem prispevku omenjal tudi Združene države Amerike, bom citiral tudi člen njihove ustave: »All men are created equal«, kar v prevodu daje: Vsi ljudje so enakopravni.

    Mislim, da oba citata dovolj zgovorno kažeta na dejstvo, da je enakopravnost vseh državljanov osnovni gradnik demokratične družbe in je zapisan v ustavo, ki jo vsi demokratično misleči moramo in želimo spoštovati.

    Vsaka diskriminacija je v vseh demokratičnih družbah nezdružljiva z demokracijo in protiustavna.

    Skovanka »pozitivna segregacija« je nastala v propagandnih aparatih totalitarnih sistemov. Je nesmiselna, ker kar je za nekoga pozitivna, je nujno za nekoga drugega negativna diskriminacija, enim daje pravice in sočasno jih drugim odreka.

    Slovenska ustava vsakomur zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine. FOTO: Shutterstock
    Slovenska ustava vsakomur zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine. FOTO: Shutterstock

    S tem izrazom so totalitarni sistemi upravičevali različno obravnavanje avantgard in njihovih voditeljev, naj je bil to firer, maršal ali duče.

    image_alt
    O izraelski uzurpaciji antisemitizma

    Bil je element teroriziranja in zasužnjevanja večine prebivalstva. Zato pričakujem, da se tega izraza ne bo več uporabljalo, razen kadar gre za analizo in obsodbo zločinskih totalitarnih sistemov.

    Upam, da sem tokrat svoja stališča, ki temeljijo na mojem demokratičnem prepričanju in Ustavi Republike Slovenije, podal dovolj jasno in razumljivo. Zato ob vsem spoštovanju drugače mislečih na nadaljnje pripombe ne mislim več odgovarjati.

    ***

    prof. dr. Andrej Umek, Ljubljana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.

