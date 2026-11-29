Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Družbeni sistem in njegova najpomembnejša institucija, država, morata biti uravnotežena s treh vidikov: socialnega, teritorialnega in z vidika strukture oblasti. Na socialnem področju zagotavlja ravnovesje 2. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država. To ravnovesje se kaže v tem, da produktivni del družbe zagotavlja sredstva za preživetje tudi tistemu njenemu delu, ki si jih sam ne more zagotoviti. Poleg tega pa ta del zagotavlja sredstva za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb, ki se tudi večinoma financirajo na podlagi solidarnosti. Večinoma se ta proces odvija prek različnih progresivnih dajatev in tudi prek sistemskega ...