Odgovor Zdravstvenega doma Ljubljana na navedbe Luke Mesca

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. V odziv na navedbe Luke Mesca o Zdravstvenem domu Ljubljana v intervjuju v Sobotni prilogi želimo bralcem predstaviti ustrezna dejstva, ki jim bodo omogočila objektiven in celovit pogled na zavod. Prof. dr. Antonije Poplas Susič župan ni odstavil. S 1. septembrom letos je odstopila s funkcije direktorice, v Zdravstvenem domu Ljubljana pa je ostala zaposlena in se posvetila strokovnemu delu. 7. septembra je postala predsednica Evropskega foruma za primarno zdravstvo (European Forum for Primary Care – EFPC). Gre za vodilno funkcijo v ugledni neodvisni, multidisciplinarni evropski mreži, ki povezuje strokovnjake, raziskovalce, izobraževalne ustanove, odločevalce, paciente ...