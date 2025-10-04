Odprta znanost ali odprta denarnica?

V prispevku avtor opisuje osebno izkušnjo s plenilsko založbo, ki je namenjena revnim znanstvenikom, saj za objavo članka sumljive kvalitete v eni od svojih revij zahteva le 819 evrov.

Glede na to, da revije ni na seznamu Scopus ali WoS, je malo verjetno, da bi mu delodajalec ali kdo drug povrnil stroške objave. V zadnjih desetih letih je kar nekaj plenilskim založbam uspel preboj med velike mednarodne založnike, ki za objave v svojih revijah zaračunavajo po 3500 evrov in več.

Seveda avtorjem ni treba plačati takih objav iz lastnega žepa. Zadošča, da je eden od soavtorjev zaposlen v kakšni javni raziskovalni organizaciji, ki mu objavo plača ali pa jo plača financer.

Prispevek me posebej zanima, saj se s problemi etike v znanstvenem objavljanju ukvarjam že skoraj dvajset let, več let v vlogi člana komisije za etiko pri Evropskem matematičnem društvu. Izbruh afere revije Chaos, Solitons & Fractals leta 2008, ki je več let objavljala tudi članke brez resnega recenzijskega postopka, je pokazal, da tudi znana založba ne more v vseh primerih zagotavljati kvalitete objav.

To je bilo še na pragu elektronskega objavljanja in pred odprtim dostopom ter odprto znanostjo. Zaskrbljujoča je avtorjeva pomembna ugotovitev: »Plenilske revije so le stranski produkt bistveno večjega ribarjenja v kalnem, ki ga omogoča politika odprtega dostopa in ga izvajajo največji mednarodni založniki.«

Za tako pogumno in nedvoumno kritiko politike plačljivega odprtega dostopa si zasluži vso pohvalo. Do uzakonitve odprte znanosti je bil plačljiv, zlati odprti dostop, prostovoljen in se mu npr. matematiki in fiziki lahko izognemo s tako imenovanim zelenim odprtim dostopom, ko svoje predobjave (preprinte) brez dodatnega dela in stroškov nalagamo na portal arxiv.

Žal je v uredbi o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, ki jo je izdala vlada maja 2023, pojem zelenega odprtega dostopa izpadel. Mislim, da bi se moral stavek iz mednaslova končati še bolj odločno: »..., ki ga povzroča škodljiva politika plačljivega odprtega dostopa in ga izvajajo največji mednarodni založniki ob podpori javnih univerz, agencij in Evropske unije«.

Podobno kot ugotavlja prof. Kuhar, bi se lahko reklo, da gre za z zakoni podprt v Bruslju zasnovan sistem, v katerem se javni denar pretaka v zasebne žepe mednarodnih založnikov. Lani je Evropska unija namenila Sloveniji 16,000.000 evrov, ne za znanost, ampak za uvajanje (plačljive) odprte znanosti.

Pregledovanja baze Sicris, ki med drugim prikazuje znanstvene objave slovenskih avtorjev, pokaže, da se pri plezanju po habilitacijski lestvici vse več raziskovalcev zateka s svojimi objavami k sumljivim založbam, ki so še do nedavnega veljale za plenilske.

Pa obstaja alternativa. Namesto plačljivega – zlatega – odprtega dostopa obstaja tudi diamantni odprti dostop, ki niti od avtorja niti od bralca ne zahteva denarja. Tako na primer Free Journal Network združuje kvalitetne znanstvene revije z diamantnim odprtim dostopom.

Pa tudi Aris podpira domače znanstvene revije, le če delujejo po načelu diamantnega odprtega dostopa. Politika plačljivega odprtega dostopa je diskriminatorna in vnaša nerešljive etične probleme na področje znanstvenega objavljanja. To lahko postane usodno za razvoj znanosti. Energična podpora diamantnemu odprtemu dostopu in nenehno opozarjanje na pasti plačljivega odprtega dostopa je edina pot, da se uvodna dilema razreši v korist odprte znanosti tako, da se začne zapirati javno denarnico.

Rad bi poudaril še dva etična problema, ki ju lahko izluščimo iz odličnega prispevka prof. Kuharja. Eden je vdor ene znanstvene vede v drugo. To se npr. matematikom že dogaja.

Med najboljše matematične revije se vrivajo revije, ki po večini objavljajo članke z drugih področij. To pa je že imelo za posledico, da je nematematik na tak način matematiki na javnem razpisu odtegnil denar in mesto za mladega raziskovalca. Drugi problem pa je še hujši.

Eksperiment prof. Kuharja dokazuje, da je umetna inteligenca sposobna pisati znanstvene članke, ki so sprejeti v objavo. Razen avtorjeve etične drže ni nobene varovalke, ki bi lahko takšno objavo preprečila. Prihaja torej čas, ko bo plezanje po habilitacijski lestvici z umetno inteligenco in denarno pomočjo javnega sektorja za tiste, ki se na etiko požvižgajo, čisto preprosto.

***

Tomaž Pisanski, Ljubljana