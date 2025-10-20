Odprto pismo Alešu Primcu

Spoštovani,

Društvo Srebrna nit ste v nedavnem intervjuju označili za sataniste. Zelo pretkano ste to naredili, niste rekli »oni so«, rekli ste »zame so«, zato nihče ni more reči, da gre za razžalitev, obrekovanje ali žaljivo obdolžitev, ne, vi ste samo svobodno izrazili svoje mnenje. Do tega imate pravico. Kot imate pravico o zakonu, ki ljudem pomaga dostojanstveno in brez bolečin umreti, imeti mnenje, ki je drugačno od našega.

Morda ste prezrli, prav te dni je bila v številnih medijih objavljena zgodba o grozovitem umiranju dr. Vesne Prijatelj, tudi članice Srebrne niti. O tem, kako ji je rak v zadnjem stadiju razsejal metastaze po vsem telesu, da niti trenutek ni bila več brez bolečin. Ko si je sama poskušala vzeti življenje, so jo oživljali kljub njeni izrecni pisni prepovedi, vrnili so jo v življenje, polno bolečine, ki ga ni zmogla več živeti. Bi si vi zase želeli tako umiranje?

Spravili so jo na psihiatrijo v Polje, umirajočo žensko, in jo pustili brez protibolečinskih sredstev. Bi privoščili tako umiranje nekomu, ki ga imate radi?

Njenemu možu niso povedali, kje je, ure in ure jo je iskal. Ona, ki si je želela umreti doma v njegovem naročju, je šla umret v bolnišnico, da ne bi njega obtožili pomoči pri samomoru, ki je kazniva. Umrla je sama, med tujci. Si tako smrt želite za ljudi, ki vas bodo na referendumu podprli? Ker če na referendumu zakon pade, pot vodi prav tja: v samotno umiranje v bolečinah brez možnosti predčasnega izhoda.

Ljudje, ki so tako ravnali z Vesno – če vas prav razumemo, po vašem mnenju pravilno? –, niso bili satanisti. Ampak, ali sploh obstaja beseda za tako ravnanje? Bili so zdravniki, ki so se sklicevali na svoj etični kodeks in niso videli nič spornega v tem, da so umirajočo žensko razčlovečili, ponižali in podaljševali njeno trpljenje. Nikomur ne privoščimo takega umiranja, še najmanj ljudem, ki jih namerno zavajate z lažmi o zastrupljanju.

Spoštovani, iz napačne uporabe besede satanisti je očitno, da slovarja ne uporabljate prav pogosto, ampak naredite tokrat izjemo in si poglejte tole besedo: sram (»neprijeten, neugoden občutek, ki nastane iz zavesti o neprimernosti, nečastnosti lastnega ravnanja, stanja«). Ga kdaj občutite? Vas požgečka nekje v globinah zavesti, ko lažete ljudem, ki zakona niso prebrali, ko si izmišljujete stvari, ki jih v zakonu ni? Samo zato, da uveljavite svoj prav?

Vi nam pravite satanisti, ampak mi vas ne bomo zmerjali. Mi ne žalimo, mi ne vračamo enakega z enakim, mi verjamemo v kulturen, nenasilen dialog. Veliko besed bi lahko uporabili za to, kar ste in kar počnete, lahko bi se zavarovali z »za nas ste« in potem izrekli ali zapisali nekaj ostudno žaljivega, kot ste storili vi, ampak ne bomo.

Tole bomo rekli: vi STE nesrečen človek. Kajti noben človek, ki se dobro počuti v svoji koži, noben človek, ki zna dajati in prejemati srečo, ne seje sovraštva, zlobe in izmišljotin. Žal nam je, da je v vas toliko gneva. Toliko sovraštva. Žal nam je vas.

***

Mag. Irena Žagar, predsednica Društva Srebrna nit – Združenje za dostojno starost