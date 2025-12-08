Odprto pismo Ivani Djilas

Spoštovani, najprej iskrene čestitke ob imenovanju za ravnateljico SNG Drama Ljubljana! Čaka Vas zanimivo delo, v prizadevanju za čim boljše delovne razmere ansambla Drame kakor tudi za čim boljše razmere za obiskovalce predstav. Oba navedena cilja pa je mogoče doseči le, če zgradimo novo Dramo na drugi lokaciji v Ljubljani.

Dosedanja Drama – simpatično provincialno gledališče iz časa Avstro-Ogrske (1913), ko je imela Ljubljana le desetino sedanjih prebivalcev – je ne le premajhna, ampak tudi neustrezna tako za ustvarjalce kakor tudi za obiskovalce. SNG Drama nima ustreznega dostopa (peš), ustreznega dovoza in sploh ne parkirišča.

Ustrezen dostop za pešce predpostavlja prihod v zavetju (arkad, nadstreška, direktno iz garaže ...), tega pri Drami ni. Zato pogosto vidimo obiskovalke v premočenih salonarjih in z od vetra razmršeno pričesko, kako se čez luže (ali skozi snežno brozgo) prebijajo do Drame. Seveda običajno ni slabega vremena poleti ... vendar ima takrat Drama počitnice. Ustrezen dovoz predpostavlja, da lahko nekdo z avtom dostavi obiskovalce do vrat gledališča – to pri Drami ni mogoče, saj je promet na Slovenski cesti tak, da bi to povzročalo pravi prometni zamašek.

Parkirišča Drama sploh nima. Tudi iz nobene parkirne hiše v bližini (Maximarket, Kongresni trg ...) ni mogoče priti vanjo po suhem in v zavetju. V zelo podobnem primeru so v Buenos Airesu staro gledališče (iz leta 1919) zaradi nezmožnosti dostopa prodali za knjigarno ter zgradili novo gledališče na novi lokaciji. Gre za danes eno od petih znamenitosti mesta Buenos Aires, za nekdanje gledališče (zdaj knjigarno) El Ateneo Grand Splendid. Tudi finančno bi se novogradnja izšla – poleg kupnine za staro stavbo ter predvidenih 60 milijonov (z aneksi okoli 100) za preureditev stare stavbe bi bilo mogoče na Barjanski cesti (odličen predlog g. Mitje Rotovnika) zgraditi novo Dramo z ustreznim dostopom, dovozom in parkiranjem. Dosedanje poslopje Drame pa bi ostalo v funkciji kulture!

Seveda je za izgradnjo take nove Drame treba imeti precej poguma, vizije in vztrajnosti, vendar boste, spoštovana gospa Djilas, v tem primeru nedvomno z zlatimi črkami zapisani v zgodovino slovenske kulture. Hvaležni Vam bodo zaposleni pa tudi zvesta publika SNG Drame. V pričakovanju Vaše odločnosti, zmožnosti širše vizije ter ustreznega ukrepanja Vas prav prijazno pozdravljam!

Dr. Mitja Novak, Ljubljana.

