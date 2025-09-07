  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Odprto pismo Komisiji za etična vprašanja UL

    Od komisije pričakujemo, da bo, tudi v duhu avtonomije univerze, ovadbo ignorirala.
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Več podpisnikov
    7. 9. 2025 | 07:00
    2:14
    A+A-

    Neka nevladna organizacija je avgusta 2025 Komisiji za etična vprašanja Univerze v Ljubljani pomagala naznaniti rednega profesorja Univerze v Ljubljani dr. Mateja Lahovnika zaradi neke njegove družbeno kritične objave na omrežju X. Do te objave se tukaj ne opredeljujemo.

    Ovadba pa predstavlja napad na svobodo govora univerzitetnega učitelja in poskus zlorabe komisije. Tako Čikaška deklaracija (2014) kot Kalvenovo poročilo (1967) spodbujata zaposlene na univerzah, da se oglašajo v zvezi z družbenimi zadevami, ter pričakuje od univerz, da so »dom in sponzor« družbeno kritičnih glasov.

    Poslanstvo komisije je, da obravnava etična vprašanja, ki so povezana s pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom, ne pa politično discipliniranje članov akademske skupnosti ali skrb za njihovo politično korektnost. Organi, ki bi se ukvarjali s slednjim, v demokratično in svobodomiselno okolje ne sodijo.

    Od komisije pričakujemo, da bo, tudi v duhu avtonomije univerze, ovadbo ignorirala.

    ***

    prof. dr. Žiga Turk (FGG), izr. prof. dr. Jernej Buzeti (FU), red. prof. Andrej Grafenauer (AG), prof. dr. Miro Haček (FDV), prof. ddr. Aleš Iglič (FE), prof. dr. Vojko Kilar (FA), doc. dr. Domen Kušar (FA), prof. dr. Igor Lukšič (FDV), prof. dr. Goran Kugler (NTF), prof. dr. Igor Masten (EF), prof. dr. Jožef Medved (NTF), prof. dr. Primož Mrvar (NTF), prof. dr. Marko Noč (MF), izr. prof. dr. Janez Perš (FE), prof. dr. Marko Petrič (BF), prof. dr. Danijel Skočaj (FRI), prof. dr. Franc Solina (FRI), doc. dr. Saška Štumberger (FF), zasl. prof. dr. Jurij Tasič (FE), prof. dr. Metka Tekavčič (EF), prof. dr. Milan Terčelj (NTF), prof. dr. Radomir Turk (NTF)

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Kdo bi zmagal, če bi se začela vojna med Kitajsko in Ameriko

    Simulacije kažejo, da bi bila ta vojna izjemno draga za obe strani, z izgubami, ki bi šle v več deset tisoč vojakov in z ogromno škodo za ves svet.
    Zorana Baković 6. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ukrepiznanostkoronavirus

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    Belorusinji prvič letos lovorika za grand slam

    Amanda Anisimova se je v New Yorku dobro upirala favoritinji Arini Sabalenka, slednja pa je bila v ključnih trenutkih finala vendarle boljša.
    7. 9. 2025 | 07:14
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Dildi na igrišču in facebook skupina Moja žena

    Profesionalne športnice se v številnih panogah še zmeraj borijo, da bi imele enak ugled kot moški kolegi. Mizoginija je pogosto prikrita, subtilna.
    Anja Intihar 7. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Odprto pismo Komisiji za etična vprašanja UL

    Od komisije pričakujemo, da bo, tudi v duhu avtonomije univerze, ovadbo ignorirala.
    7. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Nedelo
    Čipke v Cerkljanskem muzeju

    Tradicija, ki se je ne bi sramoval niti maršal Tito

    Zgodba, ki stoji za klekljano umetnino iz Cerkljanskega muzeja, je nadvse zanimiva in sega v čas druge svetovne vojne.
    Anja Intihar 7. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pogovor

    Irena Fonda: Avstrijec čik vedno odvrže na tla, Američan nikoli

    Dva kilometra hoje od Seče do Lucije in tri tisoč pobranih cigaretnih ogorkov. Biologinja Irena Fonda opozarja, da naše okolje kliče na pomoč.
    Grega Kališnik 7. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Odprto pismo Komisiji za etična vprašanja UL

    Od komisije pričakujemo, da bo, tudi v duhu avtonomije univerze, ovadbo ignorirala.
    7. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Nedelo
    Čipke v Cerkljanskem muzeju

    Tradicija, ki se je ne bi sramoval niti maršal Tito

    Zgodba, ki stoji za klekljano umetnino iz Cerkljanskega muzeja, je nadvse zanimiva in sega v čas druge svetovne vojne.
    Anja Intihar 7. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pogovor

    Irena Fonda: Avstrijec čik vedno odvrže na tla, Američan nikoli

    Dva kilometra hoje od Seče do Lucije in tri tisoč pobranih cigaretnih ogorkov. Biologinja Irena Fonda opozarja, da naše okolje kliče na pomoč.
    Grega Kališnik 7. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo