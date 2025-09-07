Odprto pismo Komisiji za etična vprašanja UL

Neka nevladna organizacija je avgusta 2025 Komisiji za etična vprašanja Univerze v Ljubljani pomagala naznaniti rednega profesorja Univerze v Ljubljani dr. Mateja Lahovnika zaradi neke njegove družbeno kritične objave na omrežju X. Do te objave se tukaj ne opredeljujemo.

Ovadba pa predstavlja napad na svobodo govora univerzitetnega učitelja in poskus zlorabe komisije. Tako Čikaška deklaracija (2014) kot Kalvenovo poročilo (1967) spodbujata zaposlene na univerzah, da se oglašajo v zvezi z družbenimi zadevami, ter pričakuje od univerz, da so »dom in sponzor« družbeno kritičnih glasov.

Poslanstvo komisije je, da obravnava etična vprašanja, ki so povezana s pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom, ne pa politično discipliniranje članov akademske skupnosti ali skrb za njihovo politično korektnost. Organi, ki bi se ukvarjali s slednjim, v demokratično in svobodomiselno okolje ne sodijo.

Od komisije pričakujemo, da bo, tudi v duhu avtonomije univerze, ovadbo ignorirala.

***

prof. dr. Žiga Turk (FGG), izr. prof. dr. Jernej Buzeti (FU), red. prof. Andrej Grafenauer (AG), prof. dr. Miro Haček (FDV), prof. ddr. Aleš Iglič (FE), prof. dr. Vojko Kilar (FA), doc. dr. Domen Kušar (FA), prof. dr. Igor Lukšič (FDV), prof. dr. Goran Kugler (NTF), prof. dr. Igor Masten (EF), prof. dr. Jožef Medved (NTF), prof. dr. Primož Mrvar (NTF), prof. dr. Marko Noč (MF), izr. prof. dr. Janez Perš (FE), prof. dr. Marko Petrič (BF), prof. dr. Danijel Skočaj (FRI), prof. dr. Franc Solina (FRI), doc. dr. Saška Štumberger (FF), zasl. prof. dr. Jurij Tasič (FE), prof. dr. Metka Tekavčič (EF), prof. dr. Milan Terčelj (NTF), prof. dr. Radomir Turk (NTF)