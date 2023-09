Odprto pismo Komisiji za preprečevanje korupcije

Spoštovano vodstvo KPK, na spletni strani komisije javnosti predstavljate slogane »integriteta, odgovornost in transparentnost«. Zelo pomembne besede, ki so lahko ključne za slovensko družbo. Če najdejo v izvajanju svoj pomen. In če svojo vlogo najdejo v služenju ljudem. Ne politiki ali interesnim ozadjem.

V glasilu Uradni list št. 94 z dne 1. 9. 2023 je na strani 1647 objavljen javni natečaj za direktorja Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). V celotni objavi lahko zasledimo zgolj odstavek, naj direktor, recimo temu zdaj, »ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s področja zdravil in medicinskih pripomočkov, ter nima nobene funkcije v takih organizacijah«, manjka pa tista odločilna ločnica – da tega dela nikoli (!) ni opravljal. Predvsem ne v mednarodnih farmacevtskih korporacijah, če so že besede, navedene v razpisu, za okus koga preširoko zastavljene.

Za vse, ki preučujemo in celo predmet znanstvenega dela namenjamo vplivu farmacevtske industrije na politiko, je navedeno nedopustno, saj je namreč prav prepogosto zlorabljen model prehoda karieristov iz mednarodnih farmacevtskih korporacij v ameriški FDA (in obratno) osnova kontinuiranega konflikta interesov in popolne odsotnosti integritete. Na kratko je osnova vsega, kar naj bi predstavljala oseba, ki naj bi odgovorno, z integriteto in povsem brez konflikta interesov vodila javno agencijo, katere delokrog je prav regulacija farmacevtskih korporacij: »JAZMP izdajajo dovoljenja za promet z zdravili, vršijo inšpekcije nadzora, odpokličejo zdravila, če ugotovijo neustrezno kakovost …«

Verjamemo, da bo KPK ustrezno interveniral na objavljeni razpis JAZMP, za kar se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.