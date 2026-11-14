Odprto pismo Lojzetu Peterletu, predsedniku Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Prejšnji teden je prišlo vabilo na slovesnost ob 36. obletnici odločitve o slovenski samostojnosti. Bržkone si kot predsednik vabilo pregledal, zato naju čudi vrsta netočnosti v njem. Pravzaprav ponaredkov. Začenjajo se že s prvim odstavkom: »V noči iz 9. na 10. november 1990 so se v Poljčah na Gorenjskem zbrali tedanji delegati vladne koalicije Demos, ministri in nekateri strokovni sodelavci. Po večurni burni razpravi so sprejeli zgodovinsko odločitev o odcepitvi in ustanovitvi samostojne države Slovenije.« Bržkone si napake spregledal zaradi tega, ker Te v času odločitve o osamosvojitvenem plebiscitu v Poljčah sploh ni bilo. Nismo se zbrali »v noči iz 9. na 10. ...