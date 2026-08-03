Upravno sodišče je zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green (AAG) za odpravo dovoljenja za odstrel 206 medvedov. Čeprav je po mnenju sodišča dovoljenje zakonito, je vprašanje, kaj bi bilo, če bi bila zoper sodbo mogoča pritožba, saj sodba vsebuje kar nekaj spornih sodnih odločitev.

Čudno je, da pritožba zoper to sodbo ni mogoča, kar velja tudi za pritožbo zoper omenjeno upravno dovoljenje, čeprav 25. člen ustave določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov.

Res je mogoča še revizija sodnega postopka, vendar pa so razlogi zanjo bistveno ožji kot za pritožbo. Vložitev tožbe na upravno sodišče ne zadrži izvršitve dovoljenja, kar pomeni, da se lahko odstrel medvedov takoj začne.

Sicer je mogoče vložiti predlog za zadržanje izvršitve dovoljenja, vendar pa postopek izdaje začasne odredbe traja kar nekaj časa. Zamislimo si situacijo, ko ministrstvo izda dovoljenje za odstrel enega »konfliktnega« medveda, in ker tožba ne zadrži odstrela, je medved lahko že naslednji dan umorjen.

AAG ga tako niti teoretično ne more rešiti kljub takoj vloženi tožbi. Vendar pa AAG ne more vložiti tožbe, ker za izdano dovoljenje sploh ne ve. Upravni organ mu namreč ne vroči dovoljenja, kar je nezakonito in lahko pomeni celo kaznivo dejanje iz 144. člena kazenskega zakonika (kršitev pravice do pravnega sredstva). Ali glede na vse to obstaja učinkovito pravno sredstvo za varstvo medvedov v smislu 25. člena ustave, pri čemer so ti strogo zaščitena živalska vrsta v smislu habitatne direktive?

V času zadržanja odstrela 206 medvedov je pristojno ministrstvo izdalo približno 10 dovoljenj za odstrel »konfliktnih« medvedov. To pomeni, da je bilo v tem času zelo malo konfliktnih situacij, da bi bil po predpisih »potreben« odstrel. Če zadržanja odstrela ne bi bilo, pa bi lovci na podlagi dovoljenja za kvotni odstrel ubili bistveno več medvedov, verjetno 100 ali več.

Ali glede na vse to obstaja učinkovito pravno sredstvo za varstvo medvedov v smislu 25. člena ustave, pri čemer so ti strogo zaščitena živalska vrsta v smislu habitatne direktive? FOTO: arhiv Dela

Ker odstrel medvedov pri kvotnem kot pri individualnem odstrelu poteka zaradi preprečitve resne škode in zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi, je vprašanje, zakaj bi bilo potem treba odstreliti še približno 100 medvedov, če je bilo v istem času odstreljenih samo kakšnih 10 medvedov, pa sta bila s tem zagotovljena zdravje in varnost ljudi ter je bila preprečena resna škoda.

Dobro bi bilo pogledati, kaj MOP v zadnjem času navede kot razlog odstrela. Večinoma gre za to, da je bil medved večkrat opažen v naselju ali okolici, da je neboječ, išče hrano ali da povzroči nekaj malega škode. V enem primeru letos pa je bil odrejen odstrel kakšno leto starega poškodovanega medvedjega mladiča. To je civilizirana in kulturna Slovenija! Ali sta nasilje in umor medvedjega mladiča javni interes?

V sodnem postopku je ministrstvo zatrjevalo, da je vladna strategija upravljanja z rjavim medvedom iz leta 2002 in na katero se je skliceval AAG v pravnih vidikih zastarela in ne more predstavljati relevantne pravne podlage za odločanje, čemur je sodišče pritrdilo. To je zanimivo, saj se je isto ministrstvo na omenjeno strategijo sklicevalo in jo upoštevalo pri izdaji individualnih dovoljenj za odstrel »konfliktnih« medvedov, in to pri večini tistih iz prejšnjega odstavka.

Enkrat ne velja, drugič velja! Treba je še navesti, da je AAG opozoril sodišče na to, da je ministrstvo že v času sodnega postopka javno navajalo, da uporablja omenjeno strategijo, sodišče pa je bilo gluho za to opozorilo. Zakaj je strategija pomembna? Zato, ker je v njej navedeno veliko število nenasilnih ukrepov, ki morajo biti izvedeni pred odstrelom. In ker je sodišče zavrnilo strategijo, se je s tem bolj malo ukvarjalo.

Država trdi, da je edini učinkovit ukrep za preprečitev resne škode in zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi odstrel medvedov. Če je to res, zakaj potem vsako leto odstrel večjega števila medvedov, saj po odstrelu ne bi smelo biti več konfliktov glede na to, da so »konfliktni« medvedi ubiti. Pa tudi, zakaj dovoljenje velja dobro leto in pol, saj je treba takoj preprečiti resno škodo in zavarovati zdravje in varnost ljudi in ne čez nekaj mesecev.

***

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.