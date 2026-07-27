Odstrel medvedov je razredna politika

»Slovenija se je pridružila na ponedeljkovem zasedanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu predstavljeni pobudi Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi, je sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po njegovi oceni populacija rjavega medveda v državi namreč ni pod nadzorom in zato sobivanje z njo ni več mogoče.« STA/Delo, 24. junija. Ta odločitev odpira pomembna vprašanja o dinamiki moči, privilegijih in neenakosti v družbi, ki se pogosto zrcalijo tudi skozi odnos do narave in upravljanja z divjadjo. Vprašanje upravljanja z velikimi zvermi namreč presega zgolj ekološke okvire in ima močno družbeno ter politično dimenzijo. Lov ni nevtralen naravovarstveni ukrep, temveč razkošje vladajoče buržoazije, ki si ga privošči v imenu tako imenovane tradicije in upravljanja z ...