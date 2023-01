Odziv na trditve ministra za zdravje

V svojem zaničevalnem odzivu na stavkovne zahteve iniciative Glas ljudstva je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan posegel, ne prvič, po metodi iz arzenala neke druge vlade: po osebnih diskvalifikacijah.

V mislih imam njegovo zavajanje v zvezi s plačilom za moje delo v vlogi svetovalca nekdanje ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, ki naj se ne bi končalo z izdelkom. Če bi minister pobrskal po svojih predalih, bi v njih odkril dokončan predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z vsemi potrebnimi poglavji in razlagami, rezultat usklajevanja dela številnih strokovnjakov s 482 členi in obsežnimi uvodnimi pojasnili; tako obsežno delo (več kot milijon črk s presledki). Toplo mu priporočam, naj ga da prebrati vsaj komu od svojih svetovalcev, v njih bo našel rešitve številnih problemov, zaradi katerih je sedanji zakon neustaven, našel pa bo tudi opisan način ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in kako izpadla sredstva nadomestiti z novo dajatvijo, odgovor torej, do katerega se sam po lastni izjavi še ni dokopal in zaradi katerega odlaga ukinitev tega zavarovanja v leto 2024.

Minister tudi navaja moje bogato plačilo za to »neopravljeno« delo, zaradi katerega težko razume, da se zgražam nad predvidenimi honorarji v ambulantah za neopredeljene (pravilneje: izbrisane) paciente. Navedel bom njegove številke, ker z lastnimi več ne razpolagam: prejel naj bi 20.000 evrov neto za 770 ur dela. Kdor je kdaj pisal tako obsežen zakon, ve, da ga ni mogoče napisati v takem času; ministrova ekipa bo za tuhtanje o bodoči reformi potrebovala leto in pol, pri čemer sploh ne vemo, kako obsežna bo ta reforma. Število izplačanih ur odraža zgornji z zakonom predpisani limit; v resnici jih je bilo bistveno več. Ampak tudi če pristanem, da je bilo delo v resnici opravljeno v 770 urah, bi bilo bolje delati v ambulanti za izbrisane: v tem primeru bi prejel pri plačilu 80 evrov na uro kar 61.600 evrov neto. Minister mi je dal dobro priložnost, da tudi s to primerjavo utemeljim, s kako nespodobno visokim plačilom minister zapeljuje družinske zdravnike, da bi obravnavali bolnike, ki jih zaradi preobremenjenosti v svojih rednih ambulantah odklanjajo.

Obžalujem, da se minister vlade, ki je obljubila, da bo v nasprotju s prejšnjimi vladami prisluhnila predlogom civilne družbe in stroke, ni poglobil v predloge Glasu ljudstva, temveč da poskuša diskvalificirati njihove predlagatelje.