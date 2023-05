Orbán in Putin igrata na iste strune

Ko iz dneva v dan prebiram članke in polemike uglednih piscev o vojni v Ukrajini s poudarkom na vlogi Putina in Orbána pri tem tragičnem dogodku, se ne morem znebiti vtisa, da jima nihče nič ne more ali noče storiti.

Seveda ni mogoče obeh obravnavati z enakimi vatli. Putin je prvovrstni vojni zločinec, Orbán in še nekateri drugi politiki pa ga objektivno tako ali drugače podpirajo. Orbán bi po eni strani rad bil član Evropske unije, po drugi strani pa je aktivno ne podpira pri obsodbi Putinovega režima, še posebej ne pri prijetju Putina in kaznovanju za njegove zločine v Haagu. Igra skrajno dvolično vlogo. Pred kratkim ga je obiskal celo v zunanji politiki pogosto naivni papež Frančišek, ki si sicer dobronamerno prizadeva za mirno rešitev vojnih grozot po svetu, nima pa tako rekoč nobenih vzvodov, ki bi dejansko vplivali na rešitev spora med Ukrajino in Rusijo, da bi se po mirni poti končala vojna.

V resnici Orbán in Putin igrata enako vlogo, Putin z nasilnimi sredstvi, Orbán pa na navidezno miren način. Noče pa se zameriti svojemu ideološkemu in političnemu vzorniku. Če je res demokrat, kar zatrjuje doma in v tujini, bi moral udariti po mizi in se odločno izreči za mirno rešitev spora in za tako rešitev pridobiti še vsaj svoje ideološke in politične zaveznike.

V Sloveniji se podobno kot v nekaterih drugih državah do Putina obnašamo prav tako dvolično. Po eni strani obsojamo njegovo ravnanje v Ukrajini, po drugi strani pa to počnemo dokaj prizanesljivo, ker gre za slovanski narod, ki je skorajda v sorodstvu s slovenskim. To seveda ne pomeni, da moramo zaradi Putina obsojati ruski narod, ki se je v zgodovini pogosto izkazal za kulturno tvorbo, ki je lahko za zgled vsemu svetu. Moramo pa strogo ločiti ruske ljudi od Putina in njegove sedanje vojaško usmerjene politike. Tu ne sme biti nobenega enačenja med Rusi in Putinom.

Že dolgo se mi postavlja vprašanje, zakaj Organizacija združenih narodov ni bolj učinkovita. Rusija ima v njej še vedno prevelik vpliv. Ne more učinkoviteje mobilizirati svojih članic, da bi še več storile za mirno rešitev spora med Rusijo in Ukrajino? Verbalno podpirajo mirno rešitev, predvsem pa »hujskajo« nadaljevanje s pomočjo Ukrajini z orožjem, tudi zaradi ekonomskih interesov. Žal bi marsikatera država najraje zamižala, da ja ne bi bila sama prizadeta. Ne strinjam se s približevanjem Nata mejam Rusije, ker tako početje ne vodi k miru, pač pa povzroča nadaljnje zaostrovanje.

Mislim celo, da bi morali Rusijo postopoma pridobiti za sodelovanje z Natom, seveda pri posameznih akcijah v prid evropskemu in svetovnemu miru.